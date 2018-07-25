Bedelli Düzenlemesinin de Olduğu "Torba Teklif" Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlandı.

Genel Kurulda görüşülen teklifin tümü üzerinde, siyasi parti grupları adına milletvekilleri söz aldı.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, teklifteki düzenlemeleri anlattı.

Türkiye'de yoklama kaçakları ve bakaya sayılarının giderek artması nedeniyle, 31 Aralık 1993 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğan yükümlülerden 15 bin lira ödeyerek, 21 gün temel eğitim alanların askerliklerini yapmış sayılacağını söyleyen Kalaycı, vatan hizmetinin Türk toplumundaki önemine değindi.

MHP'li Kalaycı, parti olarak bedelli askerlikle ilgili düşüncelerinin hiç değişmediğini belirterek, "Vatan savunmasını aksatacak ve riske sokacak olaylara müsamaha gösterilmemelidir. Askerliğin milli bir görev olduğu düşüncesinden taviz verilmeden çalışmalar yapılmalıdır." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri personel rejiminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Kalaycı, "Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu görüyor ve destekliyoruz. Askerlikteki teorik eğitim de doğru değildir, askeri eğitim verilmelidir." ifadesini kullandı.

Sağlık çalışanlarının ağır iş yükü altında hizmet verdiğini kaydeden Kalaycı, teklifle, sağlık çalışanlarının bir yıllık çalışmalarına 60 günlük fiili hizmet zammı öngörüldüğünü bildirdi.

Mustafa Kalaycı, bu fiili hizmet zammının tüm sağlık çalışanlarını kapsaması, 90 gün olması ve geçmişi de kapsaması gerektiğini söyledi.

Serbest çalışan eczacılar, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığında çalışan stenograflara da fiili hizmet zammı verilmesine gerektiğini aktaran Kalaycı, veterinerler, öğretmenler, PTT çalışanları ve zirai alanda çalışanların da bu yönde talepleri olduğunu belirtti.

"Vicdani ret hakkını tanımalıyız"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, AK Parti'nin, eski dönemde, "Yeni dönemde yasaları TBMM yapacak, kuvvetler ayrılığı olacak" dediğini belirterek, "Yasaları bizler yapacaktık ama dakika bir gol bir, Meclisin kalesine gol atıldı." dedi.

Paylan, geçmişte "torba yasaların" hep hükümet tasarısı olarak geldiğini ve Meclisin de onlara noter gibi sadece mühür bastığını iddia etti.

Bedelli askerlikten yararlanacak vatandaş sayısının 1 milyon 300 bin olduğunu ifade eden Paylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Defalarca bedelli askerlik çıkarıldı ama asla yaraya merhem olmadı, çözüm getirmedi. İki sene de bir bedelli askerlik mi çıkaracağız? Soruna yapısal bir çözüm bulmamız lazım. İki sene sonra bedelli askerliğin çıkmayacağını kim iddia edebilir? 12 ay temel askerlik yapanlar büyük bir rahatsızlık duyuyor. 15 bin lira para alınıyor diyebilirsiniz ama bir gecede 15 bin lira harcayan kişiler var.

1 milyon 300 bin kişi var bu kapsamda. Bu bedelliyi bir gecede 15 bin lira harcayan 100 bin zengin genç için çıkarıyorsunuz. Geri kalan 200 bin genç ne yapacak? Bu bedel için kredi çekecek ve zor duruma düşecek, belki evine, işine icra gelecek. Geri kalan 1 milyon kişi ise zaten hiç başvuramayacak. Yani askerliği gene Mehmet ağalar yapacak. Çözüm için ne yapmalıyız? Vatandaşlara vicdani ret hakkını tanımalıyız. Bedelli askerliğin bir daha karşımıza çıkmaması için yapısal bir çözüm bulmalıyız."

"Bu düzenleme kumarı teşvik kanunudur"

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, 2011'de, eski TBMM başkanları Cemil Çiçek ve Mehmet Ali Şahin ile birlikte bir sempozyuma katıldıklarını anlattı.

Çiçek ve Şahin'in, konuşmalarında, "Biz yasa yapmayı bilmiyoruz" dediklerini belirten Tatlıoğlu, "Biz zamanında Pamukova'daki tren kazasının üzerine gitseydik, Çorlu'daki bu kaza olmazdı. 'Yeni bir dönem, yeni bir sistem' dediniz. Peki bu torba yasa işi bitmeyecek mi bu dönemle birlikte? Nitelikli bir yasa yapma süreci başlamayacak mı?" ifadelerini kullandı.

Tatlıoğlu, bedelli askerlikten yararlanacak kişilerin SGK primlerinin ödenmesiyle ilgili önergelerinin olacağını belirtti.

Teklifle, Milli Piyango'nun bahis oyunlarındaki ikramiye oranının brüt üst sınırının yüzde 59'dan yüzde 83'e çıkarıldığını ifade eden Tatlıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu düzenleme, kumarı teşvik kanunudur. AK Parti, bu düzenlemenin gerekçesi olarak, 'Terör örgütüne giden parayı önlemek istiyoruz' dedi ama böyle yaparak bunu önleyemezsiniz. Bu düzenlemeyle, pahalı kumar dediğimiz bahisleri oynayanlar milli piyangoyu oynamaz ancak yeni başlayanlar oynar. AK Parti ve MHP'ye sesleniyorum; lütfen buna itiraz edin. Terörün finansmanını başka türlü de engelleyebilirsiniz ya da yasal olmayan bahislerle oynamayı başka türlü engelleyebilirsiniz ama böyle olmaz."

İYİ Partili Tatlıoğlu, teklifteki "Kanal İstanbul" düzenlemesini de eleştirdi.

"Yoklama kaçakları ve bakayadan kaynaklanan artış var"

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, muhalefetin yeni sistemi eleştirdiğini ama bu sistemin iyi anlaşılması gerektiğini söyledi.

Yeni dönemde her milletvekilinin kanun teklifi verme yetkisi ve hakkı olacağını kaydeden Öztürk, "Tasarı olmayacak, sadece bütçe tasarısı gelecek." dedi.

AK Parti'li Öztürk, Türkiye'de son yıllarda askerlikte yoklama kaçakları ve bakayadan kaynaklanan artış olduğunu ifade etti.

1 milyon 320 bin gencin bedelli askerlik kapsamında olduğunu belirten Öztürk, teklifteki diğer düzenlemeleri de anlattı.

Cemal Öztürk, teklifle, sağlık çalışanlarına fili hizmet zammı getirildiğini, bahis oyunlarındaki paranın terör örgütlerine gitmesinin önüne geçildiğini, sağlık turizmini teşvik etmek amacıyla şirket kurulduğunu bildirdi.

Öztürk, "Kanal İstanbul" gibi büyük finansman gerektiren projelerin, özel sermayenin dinamizminden yararlanılması amacıyla, yap-işlet-devret modeliyle yapılmasına imkan sağlandığını ifade etti.

"Bu sistemle yasama organının yetkileri azaldı"

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener de birbirinden farklı, ayrı uzmanlık isteyen 5 ayrı konunun tek bir teklifte görüşülmesinin kabul edilemeyeceğini, bunların her birinin ayrı ayrı görüşülerek tartışılması gerektiğini söyledi.

"AK Parti, 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldi' dese de topyekün Türkiye'de rejimi etkileyen büyük bir değişiklik yapılmıştır." diyen Şener, bu sistemle yasama organının yetkilerinin azaldığını, TBMM'nin hükümet üzerinde belirleyiciliğinin kalmadığını iddia etti.

Meclisin yasama yapma faaliyetlerinin üzerine gölge düştüğünü ileri süren Şener, yeni dönemde, ülkenin Cumhurbaşkanı kararnameleriyle yönetilir hale geleceğini savundu.

Abdüllatif Şener, TBMM İçtüzüğünün yeni sisteme göre değiştirilmesi gerektiği halde bunun henüz yapılmadığını söyledi.

Son 6 yılda bedelli askerlikle ilgili 3 tasarı ya da teklifin geldiğini ifade eden Şener, "(Askerdeki yığılmaları önlemek için getiriliyor) deniliyor. Peki iki yıl sonra çıkarmayacağınız konusunda bir iddianız var mı? Yok. Çünkü, bürokrasi ve idarenin geleceği planlama kabiliyeti yoktur. Hükümetin böyle bir kabiliyeti olsaydı, kalıcı çözüm oluştururdu." diye konuştu.

Şener, bedelliden elde edilecek paranın şehit ailelerine harcanmasını istedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ise bir yandan güçlü bir ülke ve güçlü bir ekonomi olma yolunda ilerlerken, diğer yandan da vatandaşların taleplerini değerlendirme ve yaşam standartlarını artırma konusunda çalıştıklarını söyledi.

Koçer, "Türkiye büyüdükçe, bütçe imkanları büyüyor, bütçe büyüdükçe daha fazla imkan ve kaynak vatandaşlarımızın hizmetine sunuluyor." dedi.