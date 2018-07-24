Bedelli Düzenlemesinin de Olduğu "Torba Teklif" Komisyonda Kabul Edildi (1)

Bedelli askerlikten, 31 Aralık 1993 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğup, 15 bin Türk lirası ödeyen ve 21 gün temel askerlik eğitimi alanlar yararlanabilecek.

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, yaklaşık 14 saat süren görüşmelerin ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Teklifle, yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği bin avroluk tutar, 2 bin avroya çıkarılıyor ve 38 yaş sınırı kaldırılıyor.

Söz konusu teklife göre, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, toplam en az 3 yıl süreyle fiilen yabancı ülkelerde bulunmak şartıyla, bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak. Durumlarını ispat eden belgelerle, 2 bin avro veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını bir defada ödeyip, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar.

Teklif, yoklama kaçakları ile bakaya sayılarının her geçen yıl artması üzerine oluşan birikimi de önlemeyi amaçlıyor.

Askeri hizmetin gerektirdiği ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısı dikkate alınarak, bedelli askerlikte yaş sınırı, 31 Aralık 1993 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğanlar olarak belirlendi.

Teklife göre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, her ne sebeple olursa olsun askerlik yapmayıp, 31 Aralık 1993'ten önce doğan bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak.

Askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları için başvurularda 15 bin Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını bir defada ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri gerekecek.

Düzenlemeden yararlanacaklar

Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar ile yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık nedeniyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlikten muaf tutulanlar, bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilecek.

Aylıksız veya ücretsiz izinli olacak

Bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli olacak.

Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak. Bu tutarlar karşılığı Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Bu düzenleme hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek.

Sağlık turizmini teşvik

Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda Sağlık Bakanlığınca yapılan istihdam planlamaları çerçevesinde çalışacak.

Teklif, sağlık turizminin teşvikine ve hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik de düzenleme yapıyor.

Sağlık Bakanlığına, üniversitelere ve özel sektöre ait uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi yetkisi verilmiş sağlık kuruluşları arasında, uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında, tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar tarafından verilen sağlık hizmetleri için bütçeleri ayrı olmak şartıyla iş birliği yapılabilecek.

İş birliği protokolleri, ilgili Sağlık Bakanlığı birimi, üniversite ve özel sağlık kuruluşunun yetkili makamlarınca imzalanacak, bakanlık ile Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) onayıyla uygulamaya konulacak.

Bu iş birliği kapsamında bakanlık ve üniversite hastanelerinde çalıştırılacaklar, ilgili kanunlardaki sınırlayıcı hükümlerden istisna olacak, ilgilinin muvafakatiyle ve kadrosunun bulunduğu kurum, kuruluştaki eğitim, araştırma ve mesleki yükümlülüklerini aksatmamak şartıyla karşılıklı mutabakat çerçevesinde protokol eki liste ile belirlenecek.

Bakanlık veya üniversite personelince özel sektöre ait sağlık kuruluşlarında, bu hizmet sunulamayacak.

Bu kapsamda verilen hizmetin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ücretinin yüzde 50'sini geçmemek üzere belirlenen kısmını, hizmeti alan sağlık kuruluşu hekime ödeyecek.

İş birliği protokolleri Sağlık Bakanlığı ilgili birimi, ilgili üniversite ve özel sağlık kuruluşunun yetkili makamlarınca imzalanacak, Sağlık Bakanlığı ile YÖK'ün onayıyla uygulamaya konulacak.

Emekli aylıklarına ek ödeme

Teklifle, tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek ödeme yapılması, pratisyen hekim emeklilerine yaklaşık bin 500 lira, uzman hekim emeklilerine de yaklaşık 2 bin lira emekli maaşı artışı yapılması öngörülüyor.

Tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla beraber makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış tabip ve diş tabiplerinden uzman olanlara, 17000 gösterge rakamının, uzman olmayanlara 13000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda, her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacak.

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun kapsamında personele verilecek ek ödemelerin tavan kat sayısı artırılıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından özellikli tıbbi işlemler karşılığı yapılacak ek ödemelerde, yüzde 800 ve yüzde 700 oranlarının bir kat artırılarak uygulanacağına yönelik hüküm, 5 kata çıkarılıyor.

Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında elde edilen gelirin yüzde 50'sine kadar olan kısmı bu hizmetlerde görev alan personele ek ödeme olarak dağıtılabilecek.

(Sürecek)