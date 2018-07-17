Son Dakika! Bedelli Askerlikten 31 Aralık 1993'ten Önce Doğanlar Yararlanacak

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin bugün Meclis Başkanlığına sunulacağını bildirdi. Turan "Bedelli askerlik teklifi bugün Meclise geliyor. Yaş 25, ücret 15 bin TL öngörülüyor" dedi. Yeni gelen bilgiler neticesinde bedelli askerlikten 31 Aralık 1993'ten önce doğanların yararlanacağı belirtildi.

"5 MİLYON GENCİMİZE MÜJDEYİ VERMEK İSTİYORUM"

Ben sizin aracılığınızla gençlerimize, bedelli bekleyen tüm vatandaşlarımıza bu müjdeyi vermek istiyorum. Askerlik ruhuna yakışan bir adımı atmak bizimi için bir görevdi. İstiyoruz ki, profesyonel askerliğe geçişin bu bir adımı olsun. Bugün 5 milyondan fazla bunu bekleyen insanımız var. Çok büyük bir yığılma var.

Kulis bilgisi, duyuma buna gerek yok. Biz şeffaf insanlarız. Yeni gelişmeyi sizinle paylaşmak istedim. 25 yaş ve 15 bin TL ön görüsüyle beraber, 28 günlük bir askerlik hizmeti öngörülüyor. Çalışmalar takdir, komisyonundur.

28 GÜN ASKERLİK ŞARTI

Şu anki bedelli teklifinin içeriğini değerlendirecek olan genel kuruldur. Bizim teklifte, 15 bin bedel, 25 yaş sınırı ve 28 gün askerlik yapma şartı geliyor."