Bedelli Askerlikte Birinci Celp Dönemi Belli Oldu

Bedelli Askerlikte Birinci Celp Dönemi Belli Oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bedelli Askerlik 1'inci Celp Dönemi"nde sevk edilecek yükümlü bilgileri e-Devlet'te yayımlanmıştır.

Bedelli Askerlikte Birinci Celp Dönemi Belli Oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bedelli Askerlik 1'inci Celp Dönemi"nde sevk edilecek yükümlü bilgileri e-Devlet'te yayımlanmıştır. Sonuçlar hakkında bilgilendirme mesajı, cep telefonlarınıza gönderilecektir" denildi.

Bedelli askerlik uygulamasının birinci celp döneminde temel askerlik eğitimi verilecekler birlikler e-Devlet sistemi üzerinden yayımlandı. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bedelli Askerlik 1'inci Celp Dönemi"nde sevk edilecek yükümlü bilgileri e-Devlet'te yayımlanmıştır. Sonuçlar hakkında bilgilendirme mesajı, cep telefonlarınıza gönderilecektir" denildi. - Ankara

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