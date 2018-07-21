Bedelli Askerlikte 28 Gün Şartının Kalkma İhtimali Doğdu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bedelli askerlikte 28 günlük eğitimi gereksiz bularak eleştirmesi, kanun teklifinin de seyrini değiştirme ihtimalini doğurdu. Pazartesi günü TBMM Plan Bütçe Komisyonunda yapılacak görüşmelerde bir önerge ile 28 günlük eğitimden vazgeçilmesi ve bedel miktarını ödeyenlerin hiç silah altına alınmaması eğilimi doğdu.

KOMİSYONDA HANGİ PARTİNİN KAÇ ÜYESİ VAR?

MHP'li üyeler komisyonda 28 günlük eğitimin kaldırılmasını talep ederse, AK Partş istemese bile MHP ve muhalefetin oyları değişiklik için yeterli bulunuyor. TBMM Plan Bütçe Komisyonunda AK Parti'nin 15, CHP'nin 7, MHP ve HDP'nin 3'er, İYİ Partinin ise 2 üyesi var. Komisyonun Başkanvekilliği görevinde de, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu bulunuyor.

"BEDELLİLERİN DE ASKERLİK ANISI OLSUN"

TBMM'deki milletvekilleri arasında , bedelli askerlik yapacakların 28 gün eğitime alınması ya da hiç silah altına alınmaması şeklinde beliren iki görüşün de destekçileri bulunuyor. 28 günlük eğitimi destekleyen milletvekilleri, gençlerin kısa süreli de olsa üniforma giymesinin, vatan görevi bilinci açısından önemli olduğunu belirterek, "Askerlik görevi Türk halkı için önem taşıyan bir kavram. Anayasa'da da vatan hizmeti, hak ve ödev olarak yer alıyor. Bu görev 28 gün de olsa kışla kokusu alınarak yapılmalı, bedellilerin de askerlik arkadaşı ve askerlik anısı olsun" görüşünü savunuyorlar.

"28 GÜNDE KİMSE BİR ŞEY ÖĞRENEMEZ"

28 günlük eğitimi gereksiz bulan milletvekilleri ise "Askerlik harp sanatı. 28 günde kimse birşey öğrenemez. Bu eğitim hem verimsiz olacak, hem de yüz binlerce bedelli asker için devlet, giyim kuşamdan yemeğine kadar harcama yapacak. 28 gün askere gidecekler, uzun dönem askerlerle birlikte aynı kışlada olacağı için kadro er ve erbaşlar açısından moral motivasyon bozukluğu da yaratıyor. Özel sektörde çalışanların 28 gün iş yerinden ayrılması da hem kendisi hem de işveren açısından sıkıntıya yol açar. Bedelli 2011 ve 2014 yıllarında olduğu gibi silah altına alınmadan uygulanmalı" görüşünde birleşiyorlar.