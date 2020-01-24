Bedelli askerlik yerleri belli oldu
Ocak, Şubat ve Mart ayı yedek subay, astsubay, erler ile bedelli askerlik yapacak yükümlülerin askerlik yapacakları yerler belli oldu.
Ocak, Şubat ve Mart ayı yedek subay, astsubay, erler ile bedelli askerlik yapacak yükümlülerin askerlik yapacakları yerler belli oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ocak/Şubat/Mart 2020'de silah altına alınacak yedek subay/astsubay, erler ile 2020'de bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları bugünden itibaren e-Devlet ve Askerlik Şubesi Başkanlıklarından öğrenilebilecektir" denildi.
(Mehmet Kalay/İHA)