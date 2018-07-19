Son Dakika! Bedelli Askerlik Yasa Teklifi Pazartesi Komisyonda Görüşülecek

Bedelli askerlik, sağlık çalışanlarına yıpranma payı, tabip ve diş hekimi emeklilerine ek ödeme gibi düzenlemeler içeren "torba teklif"in görüşmelerine 23 Temmuz pazartesi günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlanacak. Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, başlıca şu düzenlemeleri içeriyor:

28 GÜN TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİ ŞARTI VAR

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyip 31 Aralık 1993 tarihi de dahil bu tarihten önce doğanlar, 15 bin lira ödemeleri ve 28 gün temel askerlik eğitimi almaları şartıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

BEDELLİ ASKERLİK MECLİS'E GELİYOR

Yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler ise 2 bin avro ödeyip, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş olacak.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YIPRANMA PAYI

Eczacı ve hemşireler dahil tüm sağlık çalışanlarına yılda 60 gün yıpranma payı verilecek.

DOKTORLARIN EMEKLİ AYLIKLARINA DÜZENLEME

Tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek ödeme yapılacak.

SAĞLIK PERSONELİNE EK ÖDEME

Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında elde edilen gelirin yüzde 50'sine kadar olan kısmı bu hizmetlerde görev alan personele ek ödeme olarak dağıtılacak.

SAĞLIK TURİZMİ DÜZENLEMESİ

Sağlık turizminden döviz geliri sağlamak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek amacıyla şirket kurulacak.

YASA DIŞI BAHİSİ AZALTMAK İÇİN DÜZENLEME

Yasa dışı alanlarda oynanan bahisler yasal zemine çekilecek. Bu amaçla, ikramiye oranının brüt üst sınırı yüzde 59'dan yüzde 83'e çıkarılacak.

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ALANLAR PİLOT OLABİLECEK

En az dört yıl süreli mühendislik eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olan kadın veya erkeklerden gerekli şartları taşıyanlar, muvazzaf subaylığa nasbedilerek pilotaj eğitimine başlatılacak.

ÜNİVERSİTELERDEN HARP OKULLARINA ÖĞRENCİ ALIMI

2020 yılı sonuna kadar harp okullarının 2, 3 ve 4. sınıflarına üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrenci alınabilecek.

SEYRÜSEFER SUBAYLARININ YÜKÜMLÜLÜK SÜRESİ UZATILIYOR

Deniz karakol uçaklarında görev yapan Taktik Koordine ve Seyrüsefer subaylarının yükümlülük süresi 2 yıl daha uzatılacak.