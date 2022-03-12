Son dakika haberleri! Bedelli askerlik yapanlar daha fazla malzeme alıyor

ESKİŞEHİR (İHA) - Bedelli askerlik yapanlar daha fazla malzeme alıyor

Askere bedelli gidenler uzun dönemlere göre daha fazla alışveriş yapıyor

ESKİŞEHİR - Celp dönemlerinde bedelli olarak askerlik hizmeti yapacaklar, 6 aylıklara göre daha fazla ürün satın alıyor.

Celp dönemlerinde sülüs belgelerini alan asker adayları, birliklerine teslim olmadan önce askeri malzemeler satın alıyor. Eskiden uzun ve kısa dönem diye askerlik hizmeti olduğunu, fakat şimdi 6 aylık ve bedelli diye değiştiğini söyleyen Çiğdem Saraç, "Bedelli olarak askerlik hizmetini yapacaklar, 6 ay olarak gidenlere göre daha fazla alışveriş yapıyorlar. Genellikle uzun dönem olarak gidenlerin 3-4 takım iç çamaşırı alıyor. Mevsimine ve gidecekleri yere göre de ürünleri yazlık ve kışlık olarak seçiyorlar" diye belirtti.

"Bedelli olarak giden erler 12 çift çorap alırken, uzun dönem gidenler 4 parça satın alıyor"

Uzun dönem olarak askerlik hizmetini tamamlayacak olanların çamaşırlarını yıkama imkanı olduğunu, fakat bedelli olarak gidenlerin ise günün kısalığı ve eğitimin yoğunluğundan dolayı tek kullanımlık fanila ve çorapları tercih ettiklerini ifade eden Saraç, "Bedelli veya uzun dönem olarak giden erlerin, teslim olmadan önce satın aldıkları ürünler aynıdır. Tek fark olarak örneğin; bedelli olarak gidenler 12 çift çorap alırken, uzun dönem olarak gidenler 4 parça satın alıyor" diye ifade etti.

Eskişehir'de bir alışveriş merkezinde askeri ürünler üzerine satış yapan Çiğdem Saraç, acemi birliklerinde temel olarak terlik, eşofman ve kişisel bakım malzemeleri verildiğini anlatarak, konuyu şu sözlerle özetledi:

"Zaman zaman isimlik veya künye siparişi alıyoruz, fakat onları ya isimliğini kaybedenler veriyor ya da hediye olarak yaptırmak isteyenler oluyor."