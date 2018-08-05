Bedelli Askerlik Yapacakların En Çok Merak Ettiği 4 Soru Yanıt Buldu

3 Ağustos Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de 'Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' başlığı altında yer alan bedelli askerlik düzenlemesi, bazı şartların netlik kazanmasına olanak tanıdı.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Bedelli askerlik başvuru kılavuzu asal.msb.gov.tr adresinden yayınlandı. Başvurular e-devlet adresinden yapılacak. Buna göre hak sahibi olup olmadığınızı size en yakın askerlik şubesinden, e-devlet'ten ya da konsolosluktan (yurt dışında yaşayanlar için) öğrenebilirsiniz.

EN ÇOK MERAK EDİLEN 4 SORU

Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri olan bedelli askerlikle ilgili Vatan gazetesindeki köşesinde bir yazı kaleme alan Mert Nayır, bu haktan yararlanacakların kafalarındaki soru işaretlerini giderdi.

İşte Nayır'ın yazısındaki ilgili kısım;

Kıdem tazminatı talep edilebilecek mi?

Askerlik hizmeti için işten ayrılan her genç kıdem için şartları uygunsa tazminatını talep edebilecek. Kıdem tazminatı talep edebilmesi için o işyerinde en az bir yıllık hizmetinin olması gerekiyor.

Bir yıldan fazla hizmeti olan çalışanlar askerlik sevk belgesi ile işyerlerine müracaat ederek kıdem tazminatlarını talep edebilirler. Bedelli olarak askerlik hizmetlerini yerine getirecek kişiler de sevk belgesini işyerlerine sunarak kıdem tazminatlarını talep edebilecekler.

Bir önceki bedelli askerlik düzenlemesinde 21 günlük hizmet süresi bulunmadığından bu kişilerin işten ayrılmaları ya da tazminat talep etmeleri gibi bir imkanları yoktu. Ancak 21 günlük hizmet şartından dolayı dileyen kıdem tazminatını talep ederek iş akdini sonlandırabilecek.

Memurlarda durum ne olacak?

Bedelli askerlik yapacak memurlar 21 gün boyunca aylıksız izinli sayılacaklar. Memurların izninin kamu kurum ve kuruluşları tarafından onaylanmaması da söz konusu olmayacak.

Bedelli askere giden memurun izni amiri tarafından onaylanmak zorunda olacak. Bedelliye giden memur 21 gün sonra görevine aynı şartlarda ve kaldığı yerden devam edecek.

İşten ayrılmadan askerlik yapılabilecek mi?

Öncelikle mevcut işinde yıllık izin hakkı mevcut olan sigortalılar bu hakkını kullanabilecekler. 6 yıllık kıdeme sahip personellerin yıllık izin süreleri bedelli askerlik süresi ile aynı olacağından hiçbir işleme gerek kalmaksızın yıllık izinlerine saydırabilecekler.

6 yıldan az kıdeme sahip olan çalışanlar ise 14 günlük yıllık izinlerini kullanabilir geri kalan 7 günlük süreler için de ücretsiz izin talebinde bulunabilirler. Böylelikle işlerinden çıkış bildirimleri yapılmadan askerlik hizmetini yerine getirebilecekler.

İşsizlik maaşı alabilirler mi?

İşsizlik maaşına hak kazanmak için iş akdinin feshinden önceki 120 günlük sürede kesintisiz olarak çalışmış olması gerekmektedir. Ayrıca son 3 yıllık hizmet süresinde en az 600 günlük prim ödemesi bulunan kişiler askerlik hizmeti sonrası işsizlik maaşına müracaat edebilecek ve bu maaşa hak sahibi olacaklar. Bankalar kredi kampanyalarına başladı. Kıdem hakkı da verildiğine göre,ne diyelim bu imkândan yararlanabilecek herkese şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Diğer taraftan askerlik hizmetini hakkıyla yerine getirenlerin talebini de yazmayı unutmamak lazım;

'Madem askerlik hizmeti belirlenen bedelle yapılabiliyor, 18 ay, 12 ay, 6 ay askerlik hizmetinin boşta geçen sürelerini SGK karşılasın' derler. Yani diğer bir deyişle askerlik borçlanmasını Devlet ödesin isterler.