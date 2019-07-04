Bedelli askerlik ve imar barışı bütçeye katkı sağladı

Bedelli askerlik ve imar barışı bütçeye büyük ölçüde katkı sağladı.

Cumhurbaşkanlığı'nın raporuna göre, geçtiğimiz yıl beklenen bütçe 97 milyar liraydı. Ancak bütçe yüzde 40'lık artışla beklentiyi aştı ve 136,5 milyar lira oldu.

ÖTV indirimleri de bütçeye önemli katkılar sağladı. Zira Merkezi yönetim bütçe kanununda 65 milyar 780 milyon TL olarak hedeflenen kurumlar vergisi tahsilatı yıl sonunda 78 milyar 673 milyon TL olarak gerçekleşti. Mahalli idarelerin bütçe gelirlerinde ise yüzde 18 oranında artış oldu. Yani bunda da gelir beklenenden daha fazla gerçekleşmiş oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA