Bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2021 bedelli askerlik ücreti kaç TL?

2021 bedelli askerlik ücreti açıklandı. Açıklama sonrası vatandaşların 2021 bedelli askerlik ücreti kaç TL ve bedelli askerlik ücreti ne kadar gibi soruları da yanıtlarını buldu.

Yeni yılla birlikte yeni bedelli askerlik ücretleri de belli oldu. Açıklamanın gelmesini bekleyen ve bedelli askerlik ücreti ne kadar, 2021 bedelli askerlik ücreti kaç TL gibi sorular soran vatandaşlar da sorularının cevabını buldu. Peki, 2021 bedelli askerlik ücreti kaç TL?

2021 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ KAÇ TL?

Bedelli askerlik ücretleri 2021 yılının ilk yarısında 39 bin 788 liraya yükseldi. Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının döviz üzerinden yaptıkları ödemelere ise kur ayarı yapılacak.

Yeni yılla birlikte yeni bedelli askerlik ücretleri de belli oldu. Bedelli askerlik ücretleri 2021 yılının ilk yarısında, 37 bin 70 liradan, 39 bin 788 liraya yükseldi. Bedelli askerlik ücretini dövizle ödeyecek yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için de ücrete kur ayarlaması yapılacak.