Bedelli askerlik ücreti 43 bin 151 lira 28 kuruş
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Bedelli askerlik ücreti 43 bin 151 lira 28 kuruş

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

2021 yılında Askerlik görevini bedelli olarak yapmak isteyen adaylar için Temmuz ayından itibaren geçerli olacak ücret duyuruldu.

2021 yılında Askerlik görevini bedelli olarak yapmak isteyen adaylar için Temmuz ayından itibaren geçerli olacak ücret duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı, 1 Temmuz'dan yılsonuna kadar bedelli askerlik ücretinin 43 bin 151 lira 28 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı.

Açıklamada "Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödenecek döviz miktarı ise 43 bin 151 lira 28 kuruşun Merkez Bankasınca döviz miktarının yatırılacağı gün tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parası olarak yükümlülerin başvuruları esnasında konsolosluklarınca bildirilecektir." denildi.

Bedelli askerlik ücreti 43 bin 151 lira 28 kuruş
Bedelli askerlik ücreti 43 bin 151 lira 28 kuruş
Bedelli askerlik ücreti 43 bin 151 lira 28 kuruş
Bedelli askerlik ücreti 43 bin 151 lira 28 kuruş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bedelli askerlik ücreti yıl sonuna kadar 43 bin lira oldu
Bedelli askerlik ücreti yıl sonuna kadar 43 bin lira oldu
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