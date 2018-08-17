Bedelli askerlik Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılacak

TOKAT - Tokat İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hidayet Arıkan, komutanlık olarak bedelli askerlik için görevlendirdiklerini ve ilerleyen süreçte bedelli askerlik yükümlülerinin kente geleceğini söyledi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nda silah altında olan 372/1 Kısa Dönem Erler için yemin töreni düzenlendi. Jandarma komandoların tüm doğa koşulları için kullandığı özel kıyafetler, silahlar ve jandarma araçlarının da sergilendiği yemin töreninde 63 er yemin etti. Gerçekleşen törende yemin eden erlere ve onların ailelerine hitaben bir konuşma gerçekleştiren İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hidayet Arıkan, komutanlık olarak bedelli askerlik için görevlendirdiklerini ve ilerleyen süreçte bedelli askerlik yükümlülerinin kente geleceğini duyurdu. Albay Arıkan, "Bugün burada askerlik hizmetini yapmak üzere birliğimize katılan 372'inci dönem genç jandarmaların yemin töreni için toplanmış bulunuyoruz. Sizi heyecan ve coşku ile selamlayan ve bu görkemli tabloyu oluşturan evlatlarınız sizlerle gurur duyuyorlar. Sizler de onlarla gurur duyunuz. Sevgili Mehmetçikler güzel yurdumuzun değişik bölgelerinde gelen arkadaşlarınızla tanıştınız. Buradaki anıların ömrünüzün sonuna kadar belleklerinizden silinmeyecektir" şeklinde konuştu.

Düzenlenen törenin ardından yemin eden ve geçit törenini tamamlayan erler, kendilerini bekleyen aileleriyle hasret giderdi. Duygu dolu o anlarda İzmir'den gelen asker babası Şehabettin Keskin gözyaşlarını tutmazken, Adana'dan gelen asker annesi Nesli Üçkardeşler, "Çok güzel bir duygu. İkinci kez asker annesi oluyorum. Çok güzel bir duygu. Allah herkese nasip etsin böyle güzel bir duyguyu" ifadelerinde bulundu.