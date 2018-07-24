Bedelli Askerlik Teklifi Komisyonda Kabul Edildi, İşte Merak Edilen Tüm Detaylar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin bedelli ve dövizli askerlikle ilgili maddeleri kabul edildi.

CHP'NİN BEDELLİ ÖNERİSİ REDDEDİLDİ

CHP'nin eğitim şartının tümden kaldırılmasına ilişkin önergesi ise komisyonda MHP'lilerin de desteğiyle reddedildi. MHP kanadından temel askerlik eğitimiyle ilgili yapılan açıklamalara karşın, CHP önergesinin oylamasında MHP'liler, Ak Partili vekillerle birlikte "ret" oyu kullandı.

YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR 2 BİN EURO ÖDEYECEK

Kabul edilen maddeye göre, yurt dışında yaşayıp bedelli askerliktenyararlanmak isteyenlerin ödediği bin avroluk tutar, 2 bin avroya çıkarılıyor ve38 yaş sınırı kaldırılıyor.

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, yurt dışında oturma veyaçalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatıicra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere toplam en az 3 yılsüreyle fiilen yabancı ülkelerde bulunmak şartıyla, bağlı bulundukları Türkkonsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak.

Durumlarını ispat eden belgelerle, 2 bin avro veya karşılığı kadaryabancı ülke parasını bir defada ödeyip Milli Savunma Bakanlığınca verilecekuzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

ASKERLİKTE EĞİTİM ŞARTI 21 GÜNE DÜŞÜRÜLDÜ

Teklifin 2. maddesi üzerinde iktidar ve muhalefet tarafından toplam 6önerge verildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal imzasıyla verilen ve kabuledilen önergeyle bedelli askerlikten yararlanmak için 28 gün temel askerlikeğitim şartı 21 güne indirildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ünal, önergesini açıklarken, TürkSilahlı Kuvvetlerinde (TSK) acemi eğitiminin 28 gün olduğunu anımsatarak,teklifle eğitimlerden bazılarını kısaltarak programı 21 güne indirdiklerini,böylece adayların iş ve görevlerinden asgari sürede uzak kalacaklarını kaydetti.

"TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNİ ALMALARINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Profesyonel yapının dünyada sadece bir iki ülkede uygulanabildiğiniifade eden Ünal, çoğu ülkede Türkiye'deki gibi karma model bulunduğunu belirtti.

Ünal, İsrail ciddi tehditlere maruz kaldığı için burada farklı birsistem bulunduğuna işaret ederek, "İsrail'de liseyi bitiren bütün erkek vekadınlar, temel askerlik eğitimini geçtikten sonra üniversite eğitimine devamediyorlar. Genel harp şartlarında silah altına alınacak gençlerin, asgaridentemel askerlik eğitimini almalarını çok önemsiyoruz." dedi.

31 ARALIK 1993 TARİHİNDEN ÖNCE DOĞANLAR BEDELLİDEN YARARLANABİLECEK

Kabul edilen 2. maddeyle askeri hizmetin gerektirdiği ve TSK'nınihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısı dikkate alınarak bedelli askerlikte yaş sınırı31 Aralık 1993 tarihi de dahil bu tarihten önce doğanlar olarak belirlendi.

Teklife göre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, her ne sebepleolursa olsun askerlik yapmayıp 31 Aralık 1993 tarihinden önce doğan, bedelliaskerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler, bu maddenin yürürlüğe girdiğitarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışıtemsilciliklerine başvuracak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 15 BİN LİRA OLARAK BELİRLENDİ

Askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları için başvurularda 15bin Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göreödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını bir defadaödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri gerekecek.

DÜZENLEMEDEN YARARLANACAKLAR

Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlikhizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar ile yaş şartıaranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın, maddenin yürürlüğegirdiği tarihten önce sağlık nedeniyle haklarında verilen askerliğe elverişliolmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlikten muaf tutulanlar bedelliaskerlik uygulamasından yararlanabilecek.

AYLIKSIZ VEYA ÜCRETSİZ İZİNLİ OLACAK

Bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresinceçalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsizizinli olacak.

Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar, genel bütçeye gelirkaydedilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabınayatırılacak.

YATIRILAN TUTARDAN CUMHURBAŞKANI YETKİLİ OLACAK

Yatırılan bu tutarlar karşılığı Savunma Sanayii Destekleme Fonu'naaktarılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeyeCumhurbaşkanı yetkili olacak.

Bu düzenleme hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında saklı,yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturmayapılmayacak, başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmişidari para cezaları tahsil edilmeyecek.

GÖRÜŞMELER YAKLAŞIK 5.5 SAAT SÜRDÜ

Yapılan oylama ile madde görüşmelerine geçildi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda teklifin tümü üzerine görüşmeler yaklaşık 5,5 saat sürdü.

Komisyonda dövizli askerlikte yaş şartını kaldıran ve 2 bin avro ödeyip Milli Savunma Bakanlığı'nca verilecek uzaktan eğitimi alanların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarını öngören teklifin 1. maddesinin görüşmelerine başlandı. Komisyon Başkanı Sadi Bilgiç, teklifin TSK ile ilgili 1-2-6 ve 9. maddelerini peş peşe görüştüreceğini açıkladı.