Bedelli askerlik sürekli oluyor, askerlik hizmeti 6 aya iniyor: Yeni kanun teklifinde neler var?

Askerlik sistemi ile ilgili yeni düzenlemeleri içeren Askeralma Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan teklifin gerekçesinde, teklifle askerlik yükümlülüğünün iş hayatını bölen, aile kurulmasını engelleyen veya geciktiren, iş verimini ortadan kaldıran, işsizlik süresini uzatan ve iş bulmayı zorlaştıran bir süreç olmaktan çıkarılarak bir yandan sayılan süreçleri hızlandırıp ekonomiye ciddi katkılar getirilmesi, diğer yandan sisteme dahil olan yetenekli personelin sistem içinde kalması ve Türk Silahlı Kuvvetlerine profesyonel katkı sağlamasının amaçlandığı kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle