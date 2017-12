Bedelli askerlik son dakika Milli Savunma Bakanı açıklaması, Bedelli askerlik çıkacak mı?

"Şu an itibarıyla gündemimizde bedelli askerlik konusu yok, bunu çok net bir şekilde söylememiz gerekiyor. İçinde bulunduğumuz ortamda zaten böyle bir uygulama doğru da olmaz çünkü çok ciddi bir mücadele yürütülüyor. 10 yıl sonrasıyla ilgili bir şey söyleyemem, beş yıl sonrasıyla ilgili bir şey söyleyemem ama şunu söylüyorum biraz daha açmak açısından; öngörülebilir bir zaman dilimi içerisinde yani şu an itibarıyla, içinde bulunduğumuz an, dönem itibarıyla böyle bir çalışmamız, böyle bir düşüncemiz yok." Hükümetin 2017 yılı için herhangi bir bedelli askerlik açıklaması bulunmuyor fakat , hükümete yakın bazı kaynaklar 2018 yılında bedelli askerliğin tekrar gündeme gelebileceğini, buradan elde edilecek kaynağın savunma sanayiinde kullanılabileceğini söylüyor. Peki sizler bedelli askerlik konusunda ne düşünüyorsunuz, bedelli askerlik sizce gelmeli mi?

15 TEMMUZ'DA EMİR VERİLENEN ASKERLERİN DURUMU

Uzman erbaşlara demirbaş tabanca satın alma hakkının verilmesiyle ilgili düzenlemenin son Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) muhtemelen yasalaşacağını aktaran Canikli, uzman erbaşlara bedelsiz tabanca tahsisi konusunda da çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi verilen talimat çerçevesinde o görevi yapan ya da yapmak durumunda olan askerlerle ilgili idari tahkikat sürecinin tamamlandığını ve yargıya intikal ettiğini dile getiren Canikli, "Gerçekten, sonuç itibarıyla bir emirle karşı karşıya kaldığında, askerin yapacağı şey belli, ona direnmesi mümkün değil. O gece kendi iradesiyle, hareketleriyle, tavırlarıyla aktif olarak destek vermeyenlerin tamamına yakını zaten bırakıldı, tahliye edildi ama ateş açan, insanları yaralayan ya da öldüren ya da başka şekilde doğrudan darbe teşebbüsüne destek anlamına gelecek fiillerde, hareketlerde bulunanlarla ilgili olarak da doğal olarak, onların bu fiillerinin karşılığı olarak bir müeyyide uygulanması kaçınılmaz." diye konuştu.

BEDELLİ ASKERLİK SOSYAL MEDYA GÜNDEMİNDE

Bedelli Askerlik beklentisi süren binlerce vatandaşın başlattığı 'Bedelliaskerliktorbayasada' hashtagı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasındaki yerini aldı. Bir süredir çeşitli sosyal medya kampanyaları düzenleyen ve bedelli askerlik beklediğini dile getiren vatandaşlar kadar, bedelli askerliğe karşı olduğunu bildiren sosyal medya kullanıcıları da aynı hashtag üzerinden görüşlerini bildiriyor.

BEDELLİ ASKERLİK İÇİN SİZ NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Hükümetin 2017 yılı için herhangi bir bedelli askerlik açıklaması bulunmuyor fakat , hükümete yakın bazı kaynaklar 2018 yılında bedelli askerliğin tekrar gündeme gelebileceğini, buradan elde edilecek kaynağın savunma sanayiinde kullanılabileceğini söylüyor. Peki sizler bedelli askerlik konusunda ne düşünüyorsunuz, bedelli askerlik sizce gelmeli mi?

ÖNCEKİ HABERLER

Bedelli askerlik çıkacak mı', 'Bedelli askerlik ne zaman çıkacak' sorularına yanıt Mabeyn Köşkü'nde ATV, A Haber ve A News ortak yayınına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda gündemimizde bedelli askerlik konusu yok. Ciddi manada asker kadrosunda eksilme var. Vatansever evlatlarımızı askere bekliyoruz." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti, uzun süredir aralıksız PKK/PYD ve DAEŞ ile büyük mücadele içinde, 15 Temmuz darbe teşebbüsü derken, Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi ve Savunma sanayisi büyük bir darbe almış görünmekte ve dünyanın içinde bulunduğu büyük krize rağmen yüksek vergilerle boğuşan Türkiye halkı, devletini krize kurban etmemekte.

BEDELLİ ASKERLİK ÇIKACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir programda bedelli askerlik hakkında şunları söylemişti: "Bedelli askerlik konusunda, şu anda gündemimizde bu yok. Çünkü, şu anda ciddi manada asker kadrosunda eksilme var. Onun için biz, vatansever evlatlarımızı askere bekliyoruz.

Hele hele üniversite bitirmiş, bedelli askerlik bekliyor. Zaten gelip yapacağın askerlik 6 ay. Bunun da yaklaşık 20 günü izin. 5 ay 10 gün. Gel askerliğini yap. Askerlik bir de sana birçok kazanım sağlıyor. Askerlikteki o belli disiplin anlayışı, bunlar çok çok önemli. Bir diğeri ise korunmada, birçok şeylerde bazı adımları atmaya yardımcı olur. İnsan hayatının disiplininde de askerliğin sağladığı birçok faydalar var. Bunun dışında da yani normal şu andaki süreçte de zaten 11 ay filan... Bunlardan kaçınmanın da ben doğru olmadığına inanıyorum.

Çünkü Genelkurmay Başkanlığımız, bunun yanında Milli Savunma Bakanlığımız bu sayısal durumu önümüze koyduğu zaman hakikaten bu da düşündürüyor. Orada öyle bir şişme olabilir ama öbür tarafta da ciddi bir ihtiyacımız var. Kaldı ki hep söylerdik ya 'biz asker bir milletiz'. Asker milletsek bunun gereğini de yapalım, bundan kaçınmayalım ve geçmişimizde bu yoktu, son zamanlarda bunlar biraz artış kaydediyor. Temenni ederim ki bunlar gündemden yavaş yavaş düşer ve herkes o şerefli giysiyi giymek suretiyle yola devam eder. Biz yaptık, 16 ay yedek subaylık yaptım. Şimdi artık yedek subaylıkta da süre iyice azaldı."