Bedelli askerlik ne kadar? 2021 Bedelli askerlik ücreti açıklandı! İşte, bedelli askerlik başvurusu...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bedelli askerlik ne kadar? 2021 Bedelli askerlik ücreti açıklandı! İşte, bedelli askerlik başvurusu...

26.01.2021 17:31 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:34
Bedelli askerlik ne kadar? 2021 Bedelli askerlik ücreti açıklandı! İşte, bedelli askerlik başvurusu...

Bedelli askerlik ne kadar sorusu, bedelli askerlik ücretinin açıklanmasıyla merak edilmeye başladı. Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü, Temmuz/Aralık dönemi bedelli askerlik fiyatlarını, askere gidecek adaylar için açıklamıştı. Peki, Bedelli askerlik ne kadar oldu? 2021 Bedelli askerlik ücreti ne kadar! İşte, bedelli askerlik başvurusu...

Bedelli askerlik ne kadar? 2021 Bedelli askerlik ücreti açıklandı! Geçen yılın ikinci yarısında 37 bin 70 lira olan bedelli askerlik ücreti bu yılın ilk yarısında 39 bin 788 lira olarak uygulanacak. İşte, bedelli askerlik başvurusu...

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR?

2020 yılının ikinci yarısında 37 bin 70 Türk lirası olan bedelli Askerlik ücreti 2021 yılında arttı. 2021 Yılının ilk 6 ayı için bedellik askerlik ücreti memur aylık katsayısına göre yeniden belirlendi. Yeni hesaba göre bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 Türk lirası oldu. Dövizle askerlik bedeli ise, 4 bin 402 euro olarak belirlendi.

DÖVİZLE ASKERLİĞE KUR AYARI

Bu arada AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya imzasıyla Meclis'e bir yasa teklifi sunuldu. Teklif, gurbetçilerin ödeyeceği dövizle askerlik bedelinin, başvuruyu yaptıkları tarihteki döviz kuru esas alınarak hesaplanmasını öngörüyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Ebru Yaşar Özcan Deniz Aleyna Tilki Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler İtfaiye Kayserispor Donald Trump Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bedelli askerlik ne kadar? 2021 Bedelli askerlik ücreti açıklandı! İşte, bedelli askerlik başvurusu... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 17:34:31. #1.15#
title