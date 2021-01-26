Bedelli askerlik ne kadar? 2021 Bedelli askerlik ücreti açıklandı! İşte, bedelli askerlik başvurusu...

Bedelli askerlik ne kadar sorusu, bedelli askerlik ücretinin açıklanmasıyla merak edilmeye başladı. Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü, Temmuz/Aralık dönemi bedelli askerlik fiyatlarını, askere gidecek adaylar için açıklamıştı. Peki, Bedelli askerlik ne kadar oldu? 2021 Bedelli askerlik ücreti ne kadar! İşte, bedelli askerlik başvurusu...

Bedelli askerlik ne kadar? 2021 Bedelli askerlik ücreti açıklandı! Geçen yılın ikinci yarısında 37 bin 70 lira olan bedelli askerlik ücreti bu yılın ilk yarısında 39 bin 788 lira olarak uygulanacak. İşte, bedelli askerlik başvurusu...

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR?

2020 yılının ikinci yarısında 37 bin 70 Türk lirası olan bedelli Askerlik ücreti 2021 yılında arttı. 2021 Yılının ilk 6 ayı için bedellik askerlik ücreti memur aylık katsayısına göre yeniden belirlendi. Yeni hesaba göre bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 Türk lirası oldu. Dövizle askerlik bedeli ise, 4 bin 402 euro olarak belirlendi.

DÖVİZLE ASKERLİĞE KUR AYARI

Bu arada AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya imzasıyla Meclis'e bir yasa teklifi sunuldu. Teklif, gurbetçilerin ödeyeceği dövizle askerlik bedelinin, başvuruyu yaptıkları tarihteki döviz kuru esas alınarak hesaplanmasını öngörüyor.