Karısına Bedelli Askerlik Kredisi Çektirip Evi Terk Etti

İstanbul'da, eşine bedelli askerlik kredisi çektiren işsiz koca, evi terk edip boşanma davası açtı. Genç kadın kendisine boşanma davası açan eşinin bedelli kredisini ödemek zorunda kaldı. Ardından da bankadan çekilen 22 bin liralık kredi ve faizin kendisine ödenmesi için tazminat davası açtı.

6 YILLIK EVLİYDİ, ASKERLİK YAPMAMIŞTI

İstanbul'da yaşayan F.B isimli kadın 6 yıllık evliydi ve eşi askerlik yapmamıştı. 2015 yılında bedelli askerlik çıktı. Eşi genç kadına bedelli askerlikten faydalanmak istediğini söyledi ancak o dönemde çalışmıyordu.

BEDELLİ KREDİSİ ÇEKTİRDİ

Genç kadından bedelli için kredi çekmesini istedi. Eşi işe başladığında ödemesi şartıyla genç kadın bankadan ihtiyaç kredisi çekti. Aynı gün çekilen para Milli Savunma Bakanlığı'na yatırılarak bedelli askerlik ücreti ödendi.

EVİ TERK EDİP BOŞANMA DAVASI AÇTI

Bir süre sonra ise çiftin evlilikleri bozuldu. Adam evi terk etti. F.B. kocasından kredinin taksitlerini ödemesini istedi ancak eşi A.B. bu borcu ödeyemeyeceğini söyledi.

KADIN TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Genç kadın kendisine boşanma davası açan eşinin bedelli kredisini ödemek zorunda kaldı. Ardından da bankadan çekilen 22 bin liralık kredi ve faizin kendisine ödenmesi için tazminat davası açtı.