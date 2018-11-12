Karısına Bedelli Askerlik Kredisi Çektirip Evi Terk Etti
İstanbul'da, eşine bedelli askerlik kredisi çektiren işsiz koca, evi terk edip boşanma davası açtı. Talihsiz kadın ise bankadan çekilen 22 bin liralık kredi ve faizin kendisine ödenmesi için tazminat davası açtı.
İstanbul'da, eşine bedelli askerlik kredisi çektiren işsiz koca, evi terk edip boşanma davası açtı. Genç kadın kendisine boşanma davası açan eşinin bedelli kredisini ödemek zorunda kaldı. Ardından da bankadan çekilen 22 bin liralık kredi ve faizin kendisine ödenmesi için tazminat davası açtı.
6 YILLIK EVLİYDİ, ASKERLİK YAPMAMIŞTI
İstanbul'da yaşayan F.B isimli kadın 6 yıllık evliydi ve eşi askerlik yapmamıştı. 2015 yılında bedelli askerlik çıktı. Eşi genç kadına bedelli askerlikten faydalanmak istediğini söyledi ancak o dönemde çalışmıyordu.
BEDELLİ KREDİSİ ÇEKTİRDİ
Genç kadından bedelli için kredi çekmesini istedi. Eşi işe başladığında ödemesi şartıyla genç kadın bankadan ihtiyaç kredisi çekti. Aynı gün çekilen para Milli Savunma Bakanlığı'na yatırılarak bedelli askerlik ücreti ödendi.
EVİ TERK EDİP BOŞANMA DAVASI AÇTI
Bir süre sonra ise çiftin evlilikleri bozuldu. Adam evi terk etti. F.B. kocasından kredinin taksitlerini ödemesini istedi ancak eşi A.B. bu borcu ödeyemeyeceğini söyledi.
KADIN TAZMİNAT DAVASI AÇTI
Genç kadın kendisine boşanma davası açan eşinin bedelli kredisini ödemek zorunda kaldı. Ardından da bankadan çekilen 22 bin liralık kredi ve faizin kendisine ödenmesi için tazminat davası açtı.
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askerliğini yapmamış adamla evlenirsen olacağı bu :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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kadının isimnde bi kere hayır yok F.B BU NE la :D ben de böyle bi garı isteyemCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kadın odemek zorunda değil bedellı askerlık ucretını eşinin. o yuku kadına bırakmaları yanlıştır . kadında ne yapsın evlılığı adına yapmış fedakarlık ezılen yıne kadın olmuşCevap Yaz Yayından Kaldır
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devletimiz bu bedelli paralarını askerliğini yapan, gariban ailenin evlatlarına versin . askerliği boyunca cocuguna para gonderemeyen aıleler var . devlet cebe indirmesin bu paraları . bedelliyede karsıyım bu arada . evden kacan adamda adam değildir ama ıkı tarafıda dınlemeden bu sucludur diyemem . erkek yada kadın aıle olmussa evını terk etmemeli.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bazıları sazan olmuş okumadan yorum yapıyorlar lan oğlum adam parayla bedelli Ödemiş parayla kaçmamışCevap Yaz 1 Yayından Kaldır