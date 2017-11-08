Bedelli Askerlik Geliyor ! Bedelli bekleyenlere müjde !

Bedelli Askerlik çıkıyor mu ? Ankara Kuşu: Bedelli Askerlik Geliyor ! Bedelli askerlik için kulislerden sevindiren bir açıklama geldi. Alınan son bilgilere göre bedelli askerlik meselesinin görüşülmeye başlandığı belirtildi. İşte detaylar. Bedelli askerlik bekleyenlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Sosyal medya kanallarıyla birlikte bedelli askerlik gündem olmaya devam ediyor.

BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN ÇIKACAK ?

Bedelli beklentisinde olan gençler, isteklerini Twitter aracılığıyla dile getiriyor. Peki, bedelli askerlik son dakika haberleri arasında müjde var mı? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlikle ilgili son gelişmeler. Bu yıl için bedeli askerlikten umudunu kesenler, 2018'de bedelli askerlik çıkacak mı sorusuna yanıt arıyor. Son dönemlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alan bedelli askerlik meselesi ile ilgili kulislerden önemli bir haber geldi. Alınan son bilgilere göre bedelli askerlik meselesinin gündeme gelebilceği iddia ediliyor. Sosyal medya platformu Twitter üzerinde yüz binlerce takipçisi olan ve Ankara kulislerinde konuşulan konuları henüz gündeme gelmeden takipçileri ile paylaşan Ankara Kuşu adlı kullanıcı, önceki akşam soru cevap kısmında takipçilerinin belli askerlik çıkacak mı sorunu yanıladı. Attığı Tweet'te Ankara Kuşu, bedelli askerliğin çıkacağını söyledi. Bu da bedelli askerlik meselesinin Ankara kulislerinde konuşulmakta olduğu anlamına gelmektedir.