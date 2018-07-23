Bedelli Askerlik Düzenlemesinin de Bulunduğu "Torba Teklif" Komisyonda

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Madem bedelli askerlik yapılacaksa bu kadar kafa karışıklığına gerek yok. Bedelse, 'bedel verilip yapılsın' diyoruz." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bedelli askerlik, sağlık çalışanlarına yıpranma payı, tabip ve diş hekimi emeklilerine ek ödeme gibi düzenlemeler içeren Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Teklifin tüm üzerinde söz alan MHP Konya Milletvekili Kalaycı, geçmişte de bedelli askerlik konusu ele alınırken TSK'nın ikaz, ihtiyaç, imkan ve kapasitesinin belirleyici olması, vatan savunmasını aksatacak, riske sokacak manevi ve moral çöküntüsüne müsamaha gösterilmemesi gerektiğini söylediklerini ifade etti.

"Askerlik milli bir görevdir. Özel ve zorunlu bir hizmet alanıdır. Her Türk vatandaşı buna uymak durumundadır." diyen Kalaycı, askerliğin, yani vatan savunmasının bir bedelinin alsa olmadığını vurguladı.

Askerlik çağını geçmiş, bir sebeple askerlik görevini ifa edememiş yüzbinlerce vatandaşın çağrısına ilgisiz kalmanın da belli kıstaslar dahilinde çok makul olmadığını dile getiren Kalaycı, düzenlemede askeri ihtiyaçların muhakkak gözetildiği ve dikkate alındığını vurguladı.

MHP'nin bedelli askerliğin çıkmasına olumlu yaklaştığını belirten Kalaycı, şöyle devam etti:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de kamuoyu ile paylaştığı konu üzerine, son olarak değerli Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bunun 21 güne ineceğini ifade etti. Bu konuda açıklığa kavuşması gereken durum söz konusudur. Biz diyoruz ki eğer bedelli olacaksa böylesi bir eğitime ne gerek var? Ayrıca dövizli askerlikte uzaktan eğitim söz konusuyken bedelli askerlikte ise temel eğitim verilmesi öneriliyor. 'Asker olarak kışlaya girsin' diyorsak o zaman kendi içinde de tutarlı olmamız lazım. O zaman yurt dışındakiler de gelsin. Bir çelişki ortaya çıkıyor.

Geçmiş uygulamalara da baktığımız zaman bir amaca yönelik çok fazla katkı verdiğini düşünmüyoruz ama bu uygulama ile Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın yeni bir uygulaması başlayacaksa tabii ki o konuda mutlaka vakti gelince gerekli bilgiler verilecek ve o değerlendirilir. Biz diyoruz ki madem bedelli askerlik yapılacaksa bu kadar kafa karışıklığına gerek yok. Bedelse, 'bedel verilip yapılsın' diyoruz. Ayrıca bu bedelli askerlik tartışmalarını çok da uzatmamamız gerekiyor. Bedelini canıyla ödeyen yiğitlerimizin ruhlarını incitmemek esastır."

Teklifte yıpranma payıyla ilgili bir düzenlemenin de bulunduğunu anımsatan Kalaycı, yılda 60 gün yıpranma payı önerildiğini, MHP'nin geçmiş dönemlerde verdiği tekliflerde ise yılda 90 gün yıpranma payı verilmesinin istendiğini anımsatarak, bu konunun da maddenin görüşmelerinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kalaycı, sağlık turizmini geliştirmek için atılacak adımları da özü itibariyle desteklediklerini kaydetti.

"Kamu hizmeti gibi alternatifler oluşturulsun"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, askerlik konusunda yapısal bir çözüm bulunması, zorunlu askerlik uygulamasından vazgeçilmesi, kamu hizmeti gibi çeşitli alternatifler oluşturulması, vicdani ret hakkını da kapsayan sosyal hizmeti içeren bir düzenleme ortaya konulması gerektiğini ifade etti.

21 gün temel askerlik eğitimini "sulandırılmış bir askerlik", "tatil yapacaklar" şeklinde niteleyen Paylan, "Bu kamu vicdanını yaralar. Bir gecede 15 bin lira harcayan da var 15 bin lira borçlanıp yıllardır ödeyemeyen de var. Bunları 15 bin lirada nasıl eşitleyeceğiz? Gelir ve servet unsurlarının gözetilerek belirlenmesi gerekir." diye konuştu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, bedelli askerlik ve dövizle askerlik konusunda Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun öngördüğü etki analizinin yapılmadığını, ekonomide hangi sektörleri etkileyeceğinin bilinmediğini dile getirdi.

CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, ayakları yere basmayan bu teklifin, alelacele geçirilmeye çalışıldığını, Milli Savunma Komisyonunda görüşülmediğini ifade etti.

Teklif sahibi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Sancar'ın, TSK'dan kendisine gerçekçi rapor gelmediği eleştirisine yanıt verdi. Muş, bunun, Sancar'ın, TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi olarak söylememesi gereken bir şey olduğunu belirterek, TSK'nın gönderdiği bilgi ve raporların gerçeği yansıttığını kaydetti.