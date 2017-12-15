'Bedelli askerlik çıkacak mı?' sorusuna Bakan Canikli'den cevap

Bedelli askerlik konusunda açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, şu an gündemlerinde bedelli askerlik konusunun olmadığının altını çizdi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM Genel Kurulu'nda Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın 2018 yılı bütçesinin görüşüldüğü oturuma katıldı.

"BÖYLE BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Hükümet adına söz alan Canikli, Türkiye'nin ciddi bir mücadele içinde olduğunu belirterek bedelli askerlik konusunda "10 yıl, 5 yıl sonrasıyla ilgili bir şey söyleyemem ama öngörülebilir bir zaman dilimi içerisinde, yani şu an itibarıyla böyle bir düşüncemiz yok." diye konuştu.