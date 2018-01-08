Bedelli askerlik çıkacak mı? İbrahim Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması! Bedelli askerlik çıkacak mı? sorusu birçok kişinin merak ettiği bir konu. Bedelli askerlikle ilgili son gelişmeler sık sık devlet yetkililerine soruluyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yöneltilen bedelli askerli sorusuna cevap verdi.

Bedelli askerlik, Türkiye'de bir çok kişi tarafından merakla bekleniyor. Devlet yetkililerinden gelen "bedelli askerlik gündemimizde yok" açıklamalarına rağmen kamuoyunda sık sık gündeme geliyor. Peki bedelli askerlik çıkacak mı? Son dakika açıklaması bu kez Cumhrubaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yanıt verdi.

BEDELLİ ASKERLİK ÇIKACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın düzenlediği basın toplantısında gündeme dair sorulara cevap verdi. "Bedelli askerlik çıkacak mı?" sorusuna İbrahim Kalın, "Şu anda öyle bir şey gündemimizde yok" diyerek cevap verdi.

BEDELLİ ASKERLİK

Öncelikle Bedelli Askerlik; zorunlu askerlik hizmetini, devletin bedelli askerlik yapılmasına karar vereceği dönemde belirlediği ücretin ödenmesi koşuluyla askerlik hizmetinin yapılmış sayılması anlamına gelir. Bedelli askerliğe başvurabilmek için dönemsel olarak değişmekle birlikte, çeşitli yaş ve ücret şartları getirilir.