Bedelli askerlik çıkacak mı? Hükümetten bedelli askerlik için net açıklama! Bedelli askerlik bekleyen vatandaşların merakla beklediği açıklama Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den geldi. Hükümet kanadından yapılan net açıklamayla bedelli askerlik çalışmasının gündemde olmadığı belirtildi. İşte bedelli askerlik hakkındaki o açıklama...

Son çıkan bedelli askerlik uygulamasının üzerinden 3 yıl geçti ve askerlik hizmetini hizmetini yapmayanlar bedelli askerlik ne zaman çıkacak sorusunu sormaya başaldı. Beklenen açıklama Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den geldi ve bedelli askerliğin kısa vadeli planlarında olmadığı belirtildi.

HÜKÜMETTEN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI…

Bakan Canikli TBMM Genel Kurulu'nda Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın 2018 yılı bütçesinin görüşüldüğü oturuma katıldı. Hükümet adına söz alan Canikli, gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bedelli askerlik konusundaki soru işaretlerini ele alan Canikli, şu an gündemlerinde bedelli askerlik konusunun olmadığının altını çizdi. Türkiye'nin ciddi bir mücadele içinde olduğunu aktaran Canikli, "10 yıl, 5 yıl sonrasıyla ilgili bir şey söyleyemem ama öngörülebilir bir zaman dilimi içerisinde, yani şu an itibarıyla böyle bir düşüncemiz yok" diye konuştu.

EN SON NE ZAMAN BEDELLİ ASKERLİK ÇIKTI?

Bedelli askerlik ülkemizde en son 2014 yılında hayata geçirilmiştir. İlk olarak 35.000 TL ödeme miktarı ile gündeme gelen bedelli askerlik uygulaması, daha sonra yapılan çalışma ve görüşmeler ile 18.000 TL'ye düşürülmüştür. Yaş sınırında da yapılan değişiklikler ile daha fazla insanın faydalanması mümkün olmuştur. Daha önce de 2011'de bedelli askerlik çıkmış ve bedel 30 bin lira olarak belirlenmişti.