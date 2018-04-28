Başbakan Binali Yıldırım seçim öncesinde katıldığı bir programda bedelli askerlik konusunda binlerce beklenti içerisinde olan vatandaşa müjdeli haber verdi. Başbakan Binali Yıldırım katıldığı canlı yayında kendisine sorulan bedelli askerlik konusunda sıcak baktıklarını, değerlendirilmesi gereken bir konu olduğunu belirtti.

ERDOĞAN "DOĞRU BULMUYORUM" DEMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada ''Seçim ortamında böyle bir gündemi doğru bulmam'' demişti.

Bu gelişmelerin ardından bedelli askerlik bekleyen futbolcular üzerine çarpıcı bir haber ortaya çıktı. A Spor'un haberine göre, bedelli askerlik bekleyen futbolcular belli oldu.

İŞTE O FUTBOLCULAR:

İsmail Köybaşı, Alper Potuk, Şener, Ozan Tufan, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Necip Uysal, Caner Erkin, Onur Kıvrak, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Mert Günok, İrfan Can Kahveci.

KİMLER BEDELLİ ASKERLİK YAPABİLİR?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir.