Bedelli Askerlik Söylentileri Sosyal Medyada Tartışmalara Yol Açtı

Kulislerde konuşulan son bilgilere göre bedelli askerlik yaşı ve ücreti belli oldu.Buna göre bedelli askerlik teklifinde yaş 27 olurken, ücret ise 20 bin lira olarak belirlendi.

"AK PARTİ'NİN VAADEDİP DE YAPMADIĞI HİÇBİR DÜZENLEME OLMADI"

Bedelli askerlik konusunda açıklama yapan AK Parti'li Bülent Turan ise, "Bedelli askerliğe şöyle bakmakta fayda var. AK Parti şimdiye kadar vaadedip de yapmadığı hiçbir düzenleme olmadı. Meclis açıldığı zaman ilk işlerden bir tanesi tabii ki bu olacaktır. İçeriği ile ilgili, ilgili bakanlığımız çalışacaktır. Şahsi kanaatim odur ki ekim gibi gündeme geleceğini ifade etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

BEDELLİ AÇIKLAMASI SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Tezcan'ın açıklamaları sonrası Twitter'da gündem olan bedelli askerlik konusu, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar bedelli askerliğin iş, yaş gibi konular nedeni ile gerekli olduğunu savunurken bazı kullanıcılar ise askerliğin herkes tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

İşte sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları: