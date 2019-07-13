Bedelli askerlik 33 bin TL, dövizle askerlik 5 bin 442 euro oldu
Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33 bin 230 TL, dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 euro olarak belirlendi
Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33 bin 230 TL, dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 euro olarak belirlendi.
Bedelli askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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