Bedelli askerlik 33 bin TL, dövizle askerlik 5 bin 442 euro oldu

Bedelli askerlik 33 bin TL, dövizle askerlik 5 bin 442 euro oldu

Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33 bin 230 TL, dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 euro olarak belirlendi

Bedelli askerlik 33 bin TL, dövizle askerlik 5 bin 442 euro oldu

Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33 bin 230 TL, dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 euro olarak belirlendi.

Bedelli askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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