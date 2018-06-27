BBP Lideri Destici: Bedelli Askerliğin Bedeli, Gelir Düzeyine Göre Belirlenmelidir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bedelli askerliğe ilkesel olarak karşı olduklarını belirterek, "Askere alma konusunda bir yığılma olduğu açık. Bu noktada gerekli gibi görünüyor fakat kamuoyuna yansıyan rakamları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bedelli askerliğin bedeli, gelir düzeyine göre belirlenmelidir." dedi.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

BBP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Destici, seçim sonuçları ve gündemdeki konuları değerlendirdi. Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik edip, başarı dileyerek, "MHP lideri Devlet Bahçeli'ye 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaptığı siyasi hamleler nedeniyle teşekkür ediyorum, Bahçeli'nin bu süreçteki demokrasiye katkısını bugün Meclis temsilindeki adaletin neredeyse yüzde 100'e ulaşmasından da görebiliyoruz." ifadesini kullandı.

"HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK"

BBP olarak yeni sistemin tam olarak uygulanması için herkesin üzerine düşen görevi yapacağını belirten Destici, "Soydaşlarımıza, dindaşlarımıza bütün mazlumlara yardım etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"BU VEBAL CHP'NİN SIRTINDADIR"

Destici, HDP'nin barajı aşmasında CHP oylarının etkili olduğunu savunarak, "CHP'den HDP'ye oyların kaydığını görüyoruz. Bunu hem Kılıçdaroğlu'nun hem de Kandil'in açıklamalarıyla teyit ettiler. CHP açıkça HDP'yi barajı geçirme operasyonu yaptı. Bundan sonra HDP'nin yaptığı her olumsuz hareketin faturası CHP'ye de çıkacaktır. Bu vebal CHP'nin sırtındadır." açıklamasında bulundu.

BEDELLİ ASKERLİK ÖNERİSİ

Bedelli askerliğe ilkesel olarak karşı olduklarının altını çizen Mustafa Destici, şöyle konuştu: "Askere alma konusunda bir yığılma olduğu açık. Bu noktada gerekli gibi görünüyor fakat kamuoyuna yansıyan rakamları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bedelli askerliğin bedeli, gelir düzeyine göre belirlenmelidir.

Bedelli uygulaması şehit ailelerini ve şu an askerliğini yapan gençlerimizi incitmemelidir. Bizim talebimiz, buradan elde edilecek gelirlerin bir kısmının SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastalarına ayrılması, bir kısmının askerliğini gönüllü olarak yapan Mehmetçiklerimize verilmesi, bir kısmının şehit ailelerine ayrılması, geri kalan büyük kısmının da savunma sanayine harcanması yönündedir."

"GÖRÜNMEZ ORTAK" OLARAK SEÇİME GİRDİLER

Büyük Birlik Partisi, Cumhur İttifakı çatısı altında "görünmez ortak" olarak pusulada parti amblemi yer almaksızın seçime giren Büyük Birlik Partisi de ittifak barajı aştığı için Meclis'e girdi.