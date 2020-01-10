Bedelli askerlerin yemin töreni

10.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:32

Maltepe'deki İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında vatani görevlerini tamamlayan bedelli askerler, terhis edildi.

İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, 21 günlük eğitimlerini tamamlayan 1434 bedelli askerin yemin töreni yapıldı.

Törende konuşan Okul Komutanı Topçu Albay Serdar Gümüşhan, silahlı kuvvetlerin saflarına katılan askerlerin bu yeminle millete sadakatle hizmet edeceklerini, ulusun güvenliğine layık olduklarını beyan ettiklerini söyledi.

Gümüşhan, bu beyanın teminatının şeref ve namus olduğunu belirterek, "Şeref ve namus Türk milleti için hava, su ve toprak kadar kutsaldır. Komutanınız olarak ettiğiniz yemine sadık kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza, parolanızın vatan, bayrak ve şeref olacağına gönülden inanıyorum. Kahraman Mehmetçikler asla unutmayınız ki dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden birisi, aynı zamanda Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası ve daima ulusunun hizmetinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri gücünü Atatürkçü düşünce sisteminden, mutlak itaate dayalı disiplin anlayışından, sarsılmaz birlik ve beraberlik ruhundan ve daha da önemlisi yüce Türk milletinin güven ve sevgisinden almaktadır." ifadelerini kullandı.

Tören, vatani görevlerini tamamlayan askerlerin geçişle sona erdi.

Bu arada, askerlerin birlikte söylediği Vatan Marşı'na aileler de eşlik ederek Türk bayrağı salladı.

Kaynak: AA