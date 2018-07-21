Bedelli Askerlere Eğitimlerini Kahramanmaraş'ta Verelim"

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bedelli askerlik tasarısına ilişkin, "Madem 28 günlük temel askerlik eğitimi verilecekse gelin bu bedelli askerlere eğitimini Kahramanmaraş'ta verelim." dedi.

Öztunç, CHP İl Başkanı Esat Şengül ile il binasında düzenlediği basın toplantısında, bedelli askerlik tasarısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

28 gün temel askerlik eğitiminin yanlış olduğunu savunan Öztunç, "Bunların çoğu da çalışan, 28 gün işinden ayrılacak. Belki de izin alamayacak, izin alsa bile tatilini kaybetmiş olacak. İzin alamazsa da işinden olmuş olacak. 28 gün boyunca temel askerlik eğitimi verilmeyebilir." dedi.

Eğer 28 günlük eğitim verilecekse de bunun Kahramanmaraş'ta olmasını isteyen Öztunç, şunları kaydetti:

"Madem 28 günlük temel askerlik eğitimi verilecekse gelin bu bedelli askerlere eğitimini Kahramanmaraş'ta verelim. Bedelli 500 bin askerin Kahramanmaraş'a geldiğini düşünsenize. Bunların aileleri gelecek, kent ekonomisine çok ciddi kazanç olur. Oteller dolar, restoranlar dolar, lokantalar dolar ve şehirde ciddi anlamda canlılık olur. Yaz aylarında Kahramanmaraş'ın ekonomisi çok ciddi bir ivme kazanır. O kadar işsiz insanımız var. Bu vesileyle herkes bir şekilde ekmek kazanır."

28 günlük temek askerlik eğitiminin Kahramanmaraş'taki kışlada askerlere verilmesini öneren Öztunç, Kahramanmaraş'ın bu bedelli askerlikten ciddi anlamda kazanç sağlayacağını, "1 milyon asker çok olur" denilmesi halindeyse 500 bin askerin temel askerlik eğitimini kente almasını isteyerek, "Bu kentin ekonomisine ciddi bir katkısı olsun. Öyle bir şey yapılırsa en az 4-5 yıl Kahramanmaraş'n ekonomisi uçar. O gelir kenti 4-5 yıl ayakta tutar." ifadesini kullandı.

Öztunç, olağanüstü kurultay taleplerine ilişkin bir soru üzerineyse bunların kendi içişleri olduğunu ifade etti.