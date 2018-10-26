Bedelli Askerler Yemin Etti

SAMSUN/ Samsun ve Amasya'da eğitimlerini tamamlayan bedelli askerler, törenle yemin etti.

Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Gökberk Kışlası'nda 965 asker için düzenlenen törende, birliğe erken teslim olan er, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Çocukları gibi acemi eğitimini Gökberk Kışlası'nda tamamlayan 5 asker babasına da katılım belgesi verildi.

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Piyade Albay Recep Ali Üstün, burada yaptığı konuşmada, yemin eden Mehmetçik'in yeminine bağlı kalarak vazifeyi namus bilerek çalışacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından geçit töreni yapıldı. Daha sonra askerler aileleriyle buluşarak hasret giderdi.

Amasya

Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında düzenlenen törende eğitimlerini tamamlayan 6 bin 278 bedelli askerlik yükümlüsü er yemin etti.

General Hikmet Akıncı Kışlası'ndaki törende tugaya ilk katılan ve eğitim sürecini başarıyla tamamlayan askerlere hediye ve teşekkür belgesi verildi.

Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün'ün konuşmasının ardından program, tören geçişiyle son buldu.



Törene Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Cafer Özdemir ile asker aileleri katıldı.