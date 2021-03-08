Bedbaht ne demek? Bedbaht anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Bedbaht, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Bedbaht ne demek? Bedbaht anlamı ne? İşte, Bedbaht kelimesin anlamı!