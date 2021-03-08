Bedbaht ne demek? Bedbaht anlamı ne?
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Bedbaht ne demek? Bedbaht anlamı ne?

08.03.2021 10:06 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:09
Bedbaht ne demek? Bedbaht anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Bedbaht, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Bedbaht ne demek? Bedbaht anlamı ne? İşte, Bedbaht kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Bedbaht kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Bedbaht anlamı ne? Bedbaht ne demek?

BEDBAHT NE DEMEK?

Bedbaht: sıfat, Farsça bed + ba?t

Mutsuz, bahtsız, talihsiz:

"Kocasının akşamcılığından manen ve maddeten bedbahttı." - Yahya Kemal Beyatlı

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