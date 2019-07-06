"Bedava Palas'ın" müşterisi eksik olmuyor

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için gelenlerin çadır kurduğu ve "Bedava Palas" olarak bilinen park ve bahçelerde yoğunluk yaşandı.

Antalya, Kocaeli, Ordu, Manisa, Balıkesir, Çanakkale ve Denizli gibi birçok şehirden gelen güreş sevdalıları, geceyi Selimiye Camisi'nin meydanına ve çevresine kurdukları çadırlarda geçirdi.

Çadırı olmayanlar ise kaldırımların üzerine attıkları battaniye ve kartonlar üzerinde uyudu.

Uyanır uyanmaz hazırladıkları kahvaltıları yapan, demledikleri çayları yudumlayan güreş tutkunları güreşleri izlemek için Kırkpınar Er Meydanı'na koştu.

Çayır otel diyen de var

Balıkesir'den gelen Sebahattin Dinçer, AA muhabirine, 1998'den bu yana güreşleri izlemek için Edirne'ye geldiğini söyledi. Güreşin bir tutku olduğunu belirten Dinçer, "Güreşler güzel, ortam güzel, burada konaklamak güzel. Dışarıda uyuyoruz, buralar bizim için çayır otel. Çok iyi oluyor, zevk alıyoruz. Arabanın içerisinde otelde uyumam çimenin üzerinde uyurum." dedi.

Antalya'dan gelen Hilmi Ülker de güreş sevdasının dedesinden, babasından geldiğini belirterek, "Yağmur yağarsa ne yaparsınız?' diyorlar bize. 'Yağmur yağar püsen püsen, hoş geldin Finikeli koca Hüsen' diyoruz. Yağmur yağsa da dışarıda uyumayı tercih ederiz." diye konuştu.

Kocaeli'den gelen Mehmet Evcenler ise 25 yıldır güreşleri izlemeye geldiğini ve memnun olduğunu aktardı. Selimiye Camisi gölgesinde uyumanın ayrı bir huzur verdiğini ve bunun da 5 yıldızlı otelden daha iyi olduğunu dile getiren Evcenler, dışarıda uyusalar da huzurlu ve güvenli hissettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA