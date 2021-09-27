Bedava köfte ekmek kuyruğu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bedava köfte ekmek kuyruğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Bedava köfte ekmek kuyruğu

Tekirdağ'da üniversite tarafından yeni gelen öğrencilere ekmek arası köfte ikramında bulunulurken, sosyal mesafe sıfıra indi.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da üniversite tarafından yeni gelen öğrencilere ekmek arası köfte ikramında bulunulurken, sosyal mesafe sıfıra indi. Yüzlerce öğrenci köfte yemek için birden alana akın edince, oluşan uzun kuyruklar havadan görüntülendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından yeni gelen öğrencilere yönelik 'Kampüse hoş geldiniz' etkinliği kapsamında öğrencilere ekmek arası köfte ikramında bulunuldu. Üniversiteye yeni kayıt yapan yüzlerce öğrenci birden alana akın edince, ekmek arası köftelerin dağıtıldı standın önünde uzun kuyruklar oluştu.

Öğrencilerin köfte yemek için girdiği uzun sıralar drone ile havadan da görüntülenirken, korona virüs tedbirleri de zaman zaman hiçe sayılarak sıralarda sosyal mesafe sıfıra indi.

Sırada bekleyen öğrenciler, "Köfte bekliyoruz. Acilen yememiz lazım. Hava çok sıcak. Meşhur Tekirdağ köftesini yemek için sırayı beklememiz gerekiyor" dedi.

Açıklamada bulunan Rektör Yarımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, "Üniversite, öğrencilerle daha güzel. Uzun süre öğrencilerden ayrı kalmıştık. Öğrencilerimizi çok özledik. Üniversiteye, hocalarına kavuşan öğrencilerimize güzel bir yıl diliyorum. Herkesin salgın tedbirlerine hassasiyet göstermesini bekliyorum" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Bedava köfte ekmek kuyruğu

Bedava köfte ekmek kuyruğu

Bedava köfte ekmek kuyruğu

Bedava köfte ekmek kuyruğu

Bedava köfte ekmek kuyruğu

Bedava köfte ekmek kuyruğu

Bedava köfte ekmek kuyruğu

Bedava köfte ekmek kuyruğu

Bedava köfte ekmek kuyruğu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Sezai Temelli Abdülhamit Gül Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Müge Anlı Gülben Ergen Özge Özpirinçci
Spor Balotelli Şenol Güneş Mehmet Topal Alex Teixeira Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bedava köfte ekmek kuyruğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 14:50:50. #1.17#