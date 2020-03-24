Bedava araç dezenfektesine akın ettiler
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yerel ›› Bedava araç dezenfektesine akın ettiler - Haber
Bodrum, Yerel

Bedava araç dezenfektesine akın ettiler

Bedava araç dezenfektesine akın ettiler 10 saate 4 bin 600 araç dezenfekte edildi Bodrum Belediyesi tarafından ücretsiz araçlar dezenfekte edildiğini duyan vatandaşlar, araçlarına dezenfekte yapılan Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

24.03.2020 10:17 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:20
Bedava araç dezenfektesine akın ettiler

Bedava araç dezenfektesine akın ettiler

10 saate 4 bin 600 araç dezenfekte edildi

MUĞLA - Bodrum Belediyesi tarafından ücretsiz araçlar dezenfekte edildiğini duyan vatandaşlar, araçlarına dezenfekte yapılan Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Dezenfekte işleminin bedava olduğunu duyan vatandaşlar Temizlik İşleri Müdürlüğüne akın etti, 10 saate 4 bin 600 araç dezenfekte eden ekipleri otomobil, minibüs, otobüs, kamyon ve tırları bile dezenfekte etti.

Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde olduğu gibi Bodrum'da da Korona virüs (Covit - 19) için önlemler hızı bir şekilde artmaya başladı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafında Bodrum'daki araçların ücretsiz olarak dezenfekte işlemi yapılması için düğmeye bastı. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz tarafından yürütülen dezenfekte işleminde yaklaşık 1 saat içerisinde 420 araç dezenfekte edildi. Ücretsiz dezenfekte işlemini duyan vatandaşlar ise araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu. Taksi ve minibüslerin yoğunlukta olduğu görülen temizlik işleminde otobüsler, tır ve iş makineleri dezenfekte edildi. Vatandaşlar durumdan çok memnun olduklarını belirerek Bodrum Belediyesine teşekkürlerini sundu.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ise Bodrum'daki tüm araçların dezenfekte işlemi yaptırdıklarını belirterek "Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından kurulan kriz masasının aldığı karar doğrultusunda bir ihtiyaç tespit ettik bu durumla ilgili. Vatandaşlarımızdan dışarı çıkması gereken ve işe araçlarıyla gitmek zorunda olan halkımızın araçlarını dezenfekte işlemi yaptırıyoruz. Bu işlemi ücretsiz olarak Bodrum sınırları içerisinde bulunan ve araç kullanması gerek olan vatandaşlarımızın araçlarını dezenfekte ediyoruz. Bodrum sınırları içerisinde toplam araç sayısı 60 bin araç bulunuyor. Böyle bir hizmet veriliyor diye araçlarını kullanmayan vatandaşların sırf bu işlem için buraya gelmeleri uygun eğil. İşleri araçları ile olan vatandaşlarımızın getirmeleri daha uygun olur. Çünkü en steril ortam kendi evinizdir. Bu yüzden vatandaşlarımız işleri olmadıkça zorunlu olmadıkça evde kalmaları daha uygundur.

Bedava araç dezenfektesine akın ettiler

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Bedava araç dezenfektesine akın ettiler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Testi pozitif çıktı, paylaşımıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi Haber
Testi pozitif çıktı, paylaşımıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi
CHP'den Fatih Terim hamlesi! Suç duyurusunda bulunacaklar Haber
CHP'den Fatih Terim hamlesi! Suç duyurusunda bulunacaklar
Albayrak'tan vatandaşı rahatlatacak açıklama: Ödemeler ertelendi Haber
Albayrak'tan vatandaşı rahatlatacak açıklama: Ödemeler ertelendi
Sokağa inen asker, girdiği evlerde yaşlıları yatağında ölü buluyor Haber
Sokağa inen asker, girdiği evlerde yaşlıları yatağında ölü buluyor
Korona salgını Türkiye'de bir sektörü çökertti! Zarar 30 milyon dolar Haber
Korona salgını Türkiye'de bir sektörü çökertti! Zarar 30 milyon dolar
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek Haber
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek
İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi
İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi
Koronavirüs salgınını öğrenen Survivor yarışmacıları gözyaşlarına hakim olamadı
Koronavirüs salgınını öğrenen Survivor yarışmacıları gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi
Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu
Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu
Sinan Çetin, Büyükada'daki villasının yanındaki halka açık yola izinsiz şekilde duvar ördü
Sinan Çetin, Büyükada'daki villasının yanındaki halka açık yola izinsiz şekilde duvar ördü
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi
Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var
Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir
Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu
Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu
Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi
Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi
Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak
Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak
Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı
Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Demba Ba, transfer için Beşiktaş'a haber gönderdi
Demba Ba, transfer için Beşiktaş'a haber gönderdi
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı
Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem...
Koronavirüse yakalanan 40 yaşındaki oyuncu Olga Kurylenko, virüsten kurtuldu
Koronavirüse yakalanan 40 yaşındaki oyuncu Olga Kurylenko, virüsten kurtuldu
Abdurrahim Albayrak'ın komşuları tedirgin: Kimse dışarı çıkmıyor
Abdurrahim Albayrak'ın komşuları tedirgin: Kimse dışarı çıkmıyor
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de...
Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı
Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı
Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi
Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi
Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı
Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Cahit Özkan Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Ece Erken Cem Yılmaz Guido Senia
Spor Falcao Falcao Tamer Tuna Radamel Falcao Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Wuhan Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: Bedava araç dezenfektesine akın ettiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 11:07:24. #1.14#
title