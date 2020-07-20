BEDAŞ'tan Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili açıklama Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor maçında yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'den (BEDAŞ) açıklama geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor maçında yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'den (BEDAŞ) açıklama geldi.

BEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklama şöyle;

"Başakşehir'deki Fatih Terim Stadyumu'nu da kapsayan bölgede 19 Temmuz 2020 gecesi elektrik dağıtım şebekemizde herhangi bir elektrik kesintisi yaşanmamıştır.

Medipol Başakşehir -Kayserispor müsabakası sürmekte iken yaşanan elektrik kesintilerinin stadyumun jeneratör sisteminden kaynaklandığı anlaşılmıştır."

Kaynak: DHA