BEDAŞ'tan Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili açıklama
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor maçında yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'den (BEDAŞ) açıklama geldi.
20.07.2020 00:04 | Son Güncelleme: 20.07.2020 00:08
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor maçında yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'den (BEDAŞ) açıklama geldi.
BEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklama şöyle;"Başakşehir'deki Fatih Terim Stadyumu'nu da kapsayan bölgede 19 Temmuz 2020 gecesi elektrik dağıtım şebekemizde herhangi bir elektrik kesintisi yaşanmamıştır.
Medipol Başakşehir -Kayserispor müsabakası sürmekte iken yaşanan elektrik kesintilerinin stadyumun jeneratör sisteminden kaynaklandığı anlaşılmıştır."
Kaynak: DHA