BEDAŞ Müşteri Operasyon Merkezleri 12.00-17.00 arası çalışacak
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BEDAŞ Müşteri Operasyon Merkezleri 12.00-17.00 arası çalışacak

BEDAŞ, 6 Nisan tarihinden itibaren tüm Müşteri Operasyon Merkezleri'nin 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyurdu.

04.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:10
BEDAŞ Müşteri Operasyon Merkezleri 12.00-17.00 arası çalışacak

BEDAŞ, 6 Nisan tarihinden itibaren tüm Müşteri Operasyon Merkezleri'nin 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyurdu.

Yeni tip Koronavirüse karşı kişisel izolasyonun önemi giderek artarken Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Müşteri Operasyon Merkezleri'nin çalışma saatlerinde yeni bir düzenlemeye gitti.Şirket, 6 Nisan tarihinden itibaren tüm Müşteri Operasyon Merkezleri'nin 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse karşı bir dizi önlem alan şirket, müşterilerinin taleplerine yanıt verirken hem müşterilerinin hem de çalışanlarının sağlığını en üst düzeyde korumayı hedefliyor. Küresel bir salgına dönen yeni tip koronavirüse karşı hızla aksiyon alarak acil eylem planını devreye alan şirket, Müşteri Operasyon Merkezleri'nde çalışma düzenini de buna göre değiştirdi.

ÇALIŞAN VE MÜŞTERİLERİNİN SAĞLIĞI İÇİN HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALDI

Açıklamaya göre, Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüse karşı Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarını hızla devreye alan şirket,çalışanları ve müşterilerinin güvenliği için peş peşe tedbirleri devreye aldı. İlk etapta kronik rahatsızlığı olan ve hamile çalışanlarına izin veren şirket, evden çalışmaya uygun personeli için de kademeli olarak sayıyı artırarak uzaktan çalışma modelini uygulamaya koymuştu. Koronavirüs tedbirlerini genişleten şirket zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için en az sayıda çalışan bulundurmak amacıyla yeterli sayıda yönetici ve personelini de dönüşümlü olarak çalışma sistemine geçirdi.

Dağıtım Şirketi olarak 5 milyondan fazla müşteriye hizmet verdiği belirtilen şirketin, çalışan ve abonelerinin sağlığı için genel müdürlük, tüm şirket binaları ve müşteri hizmet merkezlerinde düzenli olarak dezenfektasyon çalışmasını da daha önce başlattığı belirtildi.

EVDE KAL, İŞLEMLERİNİ EVDEN YAP

Şirket müşterilerinin, sosyal mesafenin korunduğu bu dönemde işletme müdürlüklerine gelmeden bedas.com.tr, ALO 186 çağrı merkezi ve @BEDASDestek Twitter hesabı üzerinden arıza, aydınlatma, kesme-açma işlemleri, kaçak ihbarı ve ödemeleri, sayaç ve diğer teknik işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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