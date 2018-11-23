Bedaş, Kesintisiz Enerji İçin Önlem Aldı

BEDAŞ, kışa hazırlık kapsamında trafo merkezlerinin ve havai hatların yatırım, bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Sahadaki toplam personel sayısı bin 518'e çıkarılırken Çatalca, Kumburgaz ve Arnavutköy gibi havai hatların yoğun olduğu ilçelerde hat bakımlarına öncelik verildi.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), kış aylarında enerji sisteminde artan yük ve olası arızalara karşı yatırım, bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. İşletme Bakım Birimi bünyesinde yer alan 'Kestirimci Bakım' ekibi, kışa hazırlık için trafo merkezlerini ve havai hat güzergahını tek tek gezerek tarama yaparken arızaya neden olacak eksikler listelendi. Tarama sonrasında kritik eksikleri olduğu tespit edilen trafo merkezleri ve havai hatlara öncelik verilerek bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

ÇATALCA, KUMBURGAZ VE ARNAVUTKÖY'DE HAVAİ HATLARA ÖZEL BAKIM

BEDAŞ, kışa hazırlık kapsamında havai hatların daha yoğun olduğu bölgelere öncelik verdi. Yıl içinde Çatalca, Kumburgaz ve Arnavutköy ilçelerinde havai hatların bakımları artırıldı. Aynı zamanda kuşların göç noktasında bulunan bölgelerdeki hatlar, kuş çarpmalarına karşı izole edildi. Yine havai hatların yoğun olduğu bölgelerde elektrik hatlarına değen ağaçların budama işlemleri tamamlandı. Hat üzerinde yıpranmış ve ekonomik ömrünü doldurmuş izolatörler de yenilendi.

SAHADA GÖREV YAPACAK PERSONEL SAYISI BİN 518'İ BULACAK

İstanbul Avrupa Yakası'nda mevsimsel olarak en sert hava şartlarının yaşandığı aralık ve ocak ayları için saha personeli sayısı da artırıldı. Söz konusu dönemde BEDAŞ'ın 15 işletme müdürlüğünde bir vardiyada en az bin 518 personel sahada yer alacak şekilde görevlendirme planı hazırlandı.

HAVA TAHMİN RAPORLARI 5 GÜN ÖNCESİNDEN TAKİP EDİLİYOR

Olumsuz hava koşullarına karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminleri de yakın takibe alan BEDAŞ, kötü hava şartları olan gün ve saatlerde personel ve müdahale edecek ekip sayısını artıran bir vardiya sistemi uyguluyor. Söz konusu dönemlerde nöbetçi montörlük, montaj ve havai hat personeli fazla mesai yapıyor. Yine böyle dönemlerde idari personelin kullanımında olan araçlar; arıza, onarım ve bakım ekiplerine tahsis ediliyor.

SCADA İLE UZAKTAN MÜDAHALE VE ENERJİ VERME İŞLEMİ YAPILIYOR

Bugüne kadar toplam 600'e yakın noktada uzaktan kontrol merkezi olarak ifade edilen SCADA'yı devreye alan BEDAŞ, bu sistem sayesinde enerji kesme ve verme işlemini çok daha hızlı gerçekleştirebiliyor. Herhangi bir trafonun enerjisiz kalması durumunda abonelerden çağrı gelmeden Trafo Arıza Bildirim Sistemi (TABSİS) üzerinden enerjisiz kalan trafoyu tespit ederek harekete geçen BEDAŞ, Coğrafi Bilgi Sistemi aracılığı ile de trafo merkezi, direk, yer altı ve üstü kabloların güzergahlarını takip edebiliyor. Tüm bu sistemler de arızalara karşı müdahale süresini kısaltıyor. - İstanbul