Beckham vs. Rooney

İngiliz futbolununun iki efsane ismi David Beckham ile Wayne Rooney, kariyerlerinin sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde MLS Ligi'nde forma giydi. 2007-12 yıllarında LA Galaxy'de oynayan Beckham ile 2018-2020 yıllarında DC United'da oynayan Rooney'nin Amerika'daki özel gollerini yan yana inceledik.

11.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:19

İngiliz futbolununun iki efsane ismi ile , kariyerlerinin sonunda 'nde MLS Ligi'nde forma giydi. 2007-12 yıllarında LA Galaxy'de oynayan Beckham ile 2018-2020 yıllarında DC United'da oynayan Rooney'nin Amerika'daki özel gollerini yan yana inceledik.

Kaynak: Dugout

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