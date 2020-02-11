Beckham vs. Rooney

11.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:19

İngiliz futbolununun iki efsane ismi David Beckham ile Wayne Rooney, kariyerlerinin sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde MLS Ligi'nde forma giydi. 2007-12 yıllarında LA Galaxy'de oynayan Beckham ile 2018-2020 yıllarında DC United'da oynayan Rooney'nin Amerika'daki özel gollerini yan yana inceledik.