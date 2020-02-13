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Beckham, Inter Miami'nin Yeni Logosunun Öyküsünü Anlatıyor

Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) 2020 yılından itibaren mücadele edecek İngiliz eski yıldız oyuncu David Beckham'ın ortaklığını ve başkanlığını üstlendiği futbol takımının adı ve amblemi belli oldu.

13.02.2020 14:19 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:19

Amerikan Birinci Ligi'nde (MLS) 2020 yılından itibaren mücadele edecek İngiliz eski yıldız oyuncu 'ın ortaklığını ve başkanlığını üstlendiği futbol takımının adı ve amblemi belli oldu.

Kaynak: Dugout

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