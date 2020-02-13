Beckham, Inter Miami'nin Yeni Logosunun Öyküsünü Anlatıyor

13.02.2020 14:19 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:19

Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) 2020 yılından itibaren mücadele edecek İngiliz eski yıldız oyuncu David Beckham'ın ortaklığını ve başkanlığını üstlendiği futbol takımının adı ve amblemi belli oldu.