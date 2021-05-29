Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami'ye 2 milyon dolar ceza
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Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami'ye 2 milyon dolar ceza

Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami'ye 2 milyon dolar ceza
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) yönetimi, Inter Miami Kulübü'ne ücret tavanı kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 milyon dolar ceza verdi.

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) yönetimi, Inter Miami Kulübü'ne ücret tavanı kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 milyon dolar ceza verdi.

Eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami'nin Fransız orta saha oyuncusu Blaise Matuidi'yi kadrosuna kattığı 2020 sezonuna ilişkin başlatılan soruşturma sonuçlandı.

MLS'ten yapılan açıklamaya göre kulüp, 34 yaşındaki Matuidi'ye ödediği maaşla ücret tavanı aşarak ve kadro sınıflandırmasını hatalı yaparak bütçe ve kadro yönergesini çiğnedi.

Bu sebeple Inter Miami'ye 2 milyon dolar ceza verildi. Kulübün 2022 ve 2023 sezonları için belirlenen harcama limiti 2 milyon 271 bin 250 dolar düşürüldü.

Kulübün eski operasyon direktörü Paul McDonough'nın 2022 sezonu sonuna kadar MLS faaliyetlerine katılması yasaklandı. Inter Miami'nin hissedarları arasındaki genel müdür Jorge Mas da 250 bin dolar para cezası aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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