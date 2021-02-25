Beckenbauer'in FIFA'daki yolsuzluk dosyası zaman aşımına uğradı
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Beckenbauer'in FIFA'daki yolsuzluk dosyası zaman aşımına uğradı

25.02.2021 22:49 | Son Güncelleme: 25.02.2021 22:52
Beckenbauer'in FIFA'daki yolsuzluk dosyası zaman aşımına uğradı

FIFA, 2006 Dünya Kupası'na ev sahipliği sürecine ilişkin Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturmasının zaman aşımı nedeniyle sonlandırıldığını duyurdu.

FIFA, 2006 Dünya Kupası'na ev sahipliği sürecine ilişkin Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturmasının zaman aşımı nedeniyle sonlandırıldığını duyurdu.

FIFA Etik Kurulundan yapılan açıklamada, dönemin Dünya Kupası Organizasyon Komitesi Başkanı Franz Beckenbauer ile Almanya Futbol Federasyonu eski başkanı Theo Zwanziger ve genel sekreteri Horst Schmidt hakkında 2016 yılında başlatılan soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

Üç ismin, Almanya'nın 2006 Dünya Kupası'na ev sahipliği sürecinde 10 milyon İsviçre frangı tutarındaki bir ödemede usulsüzlük yaptığının tespit edildiği kaydedildi.

Söz konusu usulsüzlüklerin 2002 ve 2005 yıllarında gerçekleştiği, 10 yıllık zaman aşımı süresini dolması nedeniyle de dosyanın kapatıldığı bildirildi.

FIFA, 2006 Dünya Kupası'nı düzenleme yetkisinin Almanya'ya verilmesi için yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine Mart 2016'da soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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