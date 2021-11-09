Beçin Antik Kenti'nde öğrenciler kazı yaptı

MİLAS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde bir dönem Menteşeoğulları Beyliği'ne de başkentlik yapan Beçin Antik Kenti'nde ilkokul ve lise öğrencileri kazı çalışması yaptı.

Beçin Kalesi'ni tanıtmak, tarihi ve kültürel değerlerini sevdirmek, tarihi eserlerle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen okul gezisinde, öğrenciler yaşayarak ve eğlenerek öğrenme imkanı buldu.

2012'de UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Beçin Kalesi'nde kazı ekibi ve arkeologların rehberliğinde, temsili kazı çalışması yapan Milas Beçin İlkokulu ve Mete Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri, eserleri toprak altından gün yüzüne çıkarmanın mutluluğunu yaşadı.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Muğla Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu Proje Uzmanı Sibel Saçal'ın da eşlik ettiği temsili kazı çalışmasından sonra programa, kale ve ören yerinin gezilmesiyle devam edildi.

Kale içinde yer alan Ahmet Gazi Medresesi, İlyas Bey Camii, Orhan Camii, Büyük Hamam, Mültezim Evi, Kızıl Han, Yelli Külliyesi, Seymenlik Zaviyesi vb. Menteşeoğulları dönemine ait tarihi eser ve kalıntılar yerinde incelenerek öğrencilere tanıtıldı. Tarihin ilk çağlarından günümüze dek uzanarak insanlık tarihine tanıklık eden Beçin Kalesi'nin dünya ve Türk tarihi açısından önemi hakkında bilgi verildi.

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