Beceriksiz Katil filmi oyuncuları kim? Beceriksiz Katil konusu, oyuncuları ve Beceriksiz Katil özeti!
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Beceriksiz Katil filmi oyuncuları kim? Beceriksiz Katil konusu, oyuncuları ve Beceriksiz Katil özeti!

11.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:29
Beceriksiz Katil filmi oyuncuları kim? Beceriksiz Katil konusu, oyuncuları ve Beceriksiz Katil özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Beceriksiz Katil filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Beceriksiz Katil konusu, özeti ve Beceriksiz Katil oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Beceriksiz Katil filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Beceriksiz Katil filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Beceriksiz Katil filmini izleyecek olanların merak ettiği Beceriksiz Katil konusu nedir, Beceriksiz Katil oyuncuları kimler ve Beceriksiz Katil özeti gibi konuları inceliyoruz.

BECERİKSİZ KATİL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mahalleden çocukluk arkadaşları Sarı ve Şener'in dostlukları dillere destandır.

Fakat bunca zaman şans hiç yüzlerine gülmemiştir. Sarı, erken yaşta ailesini kaybetmiş, zar zor bir üniversite bitirmiş hemen sonra iki aydır tanıdığı ve hayatımın aşkı dediği biriyle evlenmiştir. Evlendikten hemen sonra gelin, düğünde takılan takılar ve o güne kadar birikmiş ne var ne yoksa sırra kadem basmıştır. Şener ise sadece uzmanlık alanı olan "borç batağından çıkma" konusunda her zaman olduğu gibi arkadaşına tam destek göstermiştir. Borçlarından kurtulmak için Şener, Sarı'ya kumar oynamayı teklif etmiştir. Başta her şey şaşırılacak derecede güzel gider. Fakat bu durum uzun sürmez.

BECERİKSİZ KATİL FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen : Korhan Uğur

Yapım yılı : 2017

Oyuncular : Ümit Erdim, Eser Eyüboğlu, Begüm Öner

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