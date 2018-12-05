Beceri Eğitimi Alan Engelli Vatandaşlara Sertifika Verildi

Hatay'da İŞKUR İş Kulübü tarafından, "İş Arama Becerileri" eğitimine katılan 14 engelliye sertifika verildi.

İŞKUR Hatay İl Müdürlüğü tarafından, Hatay Engelli Koordinasyonu Merkezi'nde düzenlenen ve tam gün süren eğitimde engelliler, iş görüşmeleri öncesi özgeçmiş hazırlama, iş görüşmesine davet edilme yönetmeleri, mülakat ve iş görüşmesindeki beden diliyle ilgili dersler aldı.

Sertifika törenine katılım gösteren İŞKUR Hatay İl Müdürü Ziya Yüksel, burada yaptığı konuşmada, engelli vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak için çalıştıklarını söyledi.

Engelli vatandaşların topluma kazandırma amaçlı projelerle engellerin kalktığı bir çalışma hayatı hedeflediklerini dile getiren Yüksel, "Engelli vatandaşlarımızın mesleki nitelik kazanmaları için bugüne kadar çok sayıda kurs ve programa imza attık. 2018 Ekim ayı itibariyle 22 engelli kardeşimize meslek edindirme adına eğitim verdiğimiz kurumumuza başvuran bin 593 engelli vatandaşımızla işe yerleştirme çalışmaları yaptığımızı, bu bağlamda 206 istihdamını gerçekleştirdiğimiz engelli olduğunu belirtmek isterim." dedi.

Sertifika töreni, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.