Becer Kent Belleğinde Okurlarıyla Buluşacak

Selçuklu Yazar İbrahim Becer "Efraim" ile okurlarıyla buluşacak.

1971 yılında Selçuk'ta dünyaya gelen İbrahim Becer'in ilk kitabı Efraim raflarda yerini aldı. Selçuklular'ın internet siteleri ve yerel gazetelerden yazdığı yazılarla tanıdığı İbrahim Becer uzun yıllar önce yazdığı Efraim romanını okuyucuyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

1990'lı yıllarda Güneydoğu'da askerliğini yedek subay olarak yapan Efraim'den ismini alan romanda, Türkiye'nin yakın tarihin en çok tartışılan dönemlerinden biri olan 1990'lı yılların ve terörün de sorgulaması yapılıyor. Kitapta 1990'lı yıllarda Şırnak'ta görev yapan yüksek rütbeli bir paşanın gizli bir teşkilat kurmasıyla başlayan süreç konu ediniyor.

Yazar İbrahim Becer; "Şırnak'ta geçen bir yıllık Tim Komutanlığı maceramı anlatmak gibi bir derdin yazıya dökülmüş hali değildir 'Efraim'. 'Neyi, nasıl yaparız da her yeri güllük gülistanlık eyleriz' sorusuna cevap veren bir akıl hocası da değildir o. Çünkü bizim oradaki kavgamıza son vermek, bir edebiyatçının gücünün çok üzerinde bir uğraştır" diyerek Efraim'i neden yazdığını kısaca özetledi.

Yazar İbrahim Becer, 11 Temmuz Salı günü saat 21.00'de Selçuk Efes Kent Belleği'nde söyleşi ve imza gününde okurlarıyla buluşacak.

