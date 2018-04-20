Becan, Ytso Yönetim Kurulu Başkanı Seçildi

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimini Tahsin Becan kazandı.

Geçen hafta gerçekleşen YTSO Meclis Üyeliği seçiminde göreve gelen 34 meclis üyesi arasında, seçim yapıldı.

Yönetim kurulu başkanlığı yarışında Tahsin Becan ve Muhammet Sarıoğlu'nun listeleri yarışa girdi. Yapılan oylama sonucu Becan 18 oy, Sarıoğlu ise 16 oy aldı. Böylelikle Becan yeniden oda başkanlığına seçilmiş oldu.

Becan'ın yönetim kurulunda, Cemil Demiryürek, Kenan Engin, Hakan Gençer, Sabahattin Çetin, Özkan Şenel, Özgür Çavuşoğlu, Kazım Demirtaş ve Adem Gülsün yer aldı.

Meclis Başkanlığı seçimini ise Muğlim Bağatar kazandı.

TOBB delegesi seçiminde ise Cemil Demiryürek, Abubekir Yılmaz, Birol Yalçınkaya, Güney Kartal ve İhsan Yılmaz kazanan isimler oldu.

Disiplin kurulu üyeliğine ise Tufan Bilgiç, Seyfettin Bingül, Aşkın körükçü, Yalçın Oral, Halil Aşkın ve Ümit Gezer getirildi.

Seçim sonrasında gazetecilere açıklama yapan Becan, seviyeli bir seçim geçirdiklerini belirterek, "Bu yarışın kaybedeni yok. Hep beraberiz. Yolumuza devam edeceğiz. Eski arkadaşlardan devam edenler var. Yeni gelip bayrağı devralanlar var. Muğlim Bey de meclis başkanı seçildi. Hep beraber, kimseyi dışlamadan yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.