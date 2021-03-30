BEBKA Yönetim Kurulu Toplantısı Bilecik'te gerçekleşti
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BEBKA Yönetim Kurulu Toplantısı Bilecik'te gerçekleşti

Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel
BEBKA Yönetim Kurulu Toplantısı Bilecik'te gerçekleşti

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) mart ayı yönetim kurulu toplantısı Bilecik'te gerçekleştirildi.

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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) mart ayı yönetim kurulu toplantısı Bilecik'te gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Tesislerindeki Yönetim Kurulu toplantısına, Vali Bilal Şentürk, Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ile BEBKA Genel Sekreteri Zeki Durak katıldı.

Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Şentürk başkanlığındaki toplantıda gündem maddelerini ele alan BEBKA Yönetim Kurulu, gençler için sosyal girişimcilik programı ve mesleki eğitimin geliştirilmesi mali destek programı BUTGEM projesinin süre uzatımı ile 2020 yılı bütçe konuları görüşüldü.

Toplantı, görüş ve önerilerin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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