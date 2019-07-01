BEBKA Seedup adaylarını değerlendirdi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Teknoloji Transfer Ofisi (BursaTTO) işbirliğinde yürütülen SeedUP - İnovatif Girişimcilik Programına başvurusu kabul edilen adaylar, projelerini jüri karşısında sundu.

BEBKA Seedup adaylarını değerlendirdi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Teknoloji Transfer Ofisi (BursaTTO) işbirliğinde yürütülen SeedUP - İnovatif Girişimcilik Programına başvurusu kabul edilen adaylar, projelerini jüri karşısında sundu.

Kaynak: Dunya.com

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