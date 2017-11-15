Bebka Destekli Süt Toplama Merkezleri'nin Açılışı Yapıldı

Bilecik'in Yenipazar İlçesi'nde, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)) aracılığıyla gerçekleştirilen sütlerin kalite ve değerinin artması amacıyla gerçekleştirilen ve "Çiğ Süt Kalitesinin Arttırılması için Soğuk Süt Zincirinin Oluşturulması" projesiyle hayata geçirilen Süt Toplama Merkezleri'nin açılışı yapıldı.



Açılışa Bilecik'in Yenipazar İlçe Kaymakamı Hamza Türkmen, Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, Bilecik Süt Üreticileri Birliği Başkanı Hayati Keskin, süt üreticileri, birlik başkanları ile ilçe müdürleri ve davetliler katıldı.



Açılışta konuşma yapan Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız, BEBKA'dan yapılmış olan 401 bin 650 TL yatırım tutarına sahip "Çiğ Süt Kalitesinin Arttırılması için Soğuk Süt Zincirinin Oluşturulması" projesi, güvenilir gıda üretimine ve tüketimine sunulması için gösterilen çabalardan biri olduğunu söyledi. Yıldız, "Bu projenin ilçemiz ve ilimiz için önemli bir yeri vardır. Elde edilen sütlerimiz belli bir somatik hücre sayısının altında olmak zorundadır. Bunu da ancak soğuk zincir ile sağlayabiliriz. İlçemizin hayvancılığı diğer ilçelere nazaran biraz daha fazla gelişmiş durumdadır. Süt sığırcılığı ve süt üretimi iyi düzeyde ama bu proje ile çiftçimizin ürettiği ürünün daha iyi değerlendirilmesini, tüketicinin de daha sağlıklı bir ürün tüketmesini sağlamış olacağız. Proje 11 köyde uygulanmakta olup 8,5 ton süt soğuk zincirde durabiliyorken sezonunda 12 tona kadar çıkabilecektir. Genç nüfusun köylerde tutunabilmesi için ekonomik katkısını artırmak amacıyla ürünlerin işlenmesi, soğutulması ve ambalajı günümüz ekonomisinde önemlidir. Bu proje ile ilçemizde üretilen sütün güvenilir bir şekilde tüketiciye ulaşması için hijyen kuralları ve süt analizlerinin yapılarak sağlıklı sütün soğutma tanklarına dökülmesi önem arz etmektedir. Soğuk tank zinciriyle sütlerin toplanarak dağıtılması ve örgüt aracılığıyla kolay pazar bulunarak kazanç sağlaması açısından projemizin olumlu katkıları olacağını düşünmekteyiz" dedi.



Konuşmanın ardından Süt Toplama Merkezleri'nin açılışı gerçekleştirildi. - BİLECİK