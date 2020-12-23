BEBKA'dan kırsalda kadın istihdamına büyük destek

Bilecik-Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde hem kültürel mirası canlandıracak hem de bölge ekonomisine katkı sunacak olan Söğüt Alp Kıyafetleri Dikim Atölyesi projesinin 2 milyon lira olan proje bütçesinin 1,1 milyonluk kısmını karşılayacak.

Bilecik-Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde hem kültürel mirası canlandıracak hem de bölge ekonomisine katkı sunacak olan Söğüt Alp Kıyafetleri Dikim Atölyesi projesinin 2 milyon lira olan proje bütçesinin 1,1 milyonluk kısmını karşılayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenecek "Söğüt Alp Kıyafetleri Dikim Atölyesi Projesi" imza törenine Bilecik Valisi Bilal Şentürk, BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever katıldı.

BEBKA tarafından desteklenen Söğüt Ertuğrul Gazi Birliği ile Söğüt Belediyesi ve belediyenin iştiraki olan Söğüt Alp Tekstil'in ortak yürüteceği Proje kapsamında 200 kadın mesleki eğitim kurslarında, beceri kazandırılacak ve üretim sürecine adaptasyonları sağlanacak. Mesleki eğitimlerini tamamlamış 80 kadın İşbaşı Eğitim Programı ile istihdam edilecek.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen imza töreninde Söğüt Alp Kıyafetleri Dikim Atölyesi projesiyle ilgili açıklama yapan Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Şentürk, "Ajansımızın desteğiyle alp kıyafetleri atölyesini kuracağız. Bugün burada bunun protokolünü gerçekleştirmiş olduk. Ajansımızın sağladığı destekle Söğüt Ertuğrul Gazi Birliği ile Söğüt Belediyesi ve belediyenin iştirakinin ortaklıklarıyla bu atölyeyi kuruyoruz. Anadolu'daki tarihimizin çok önemli bir evresinin oluştuğu Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu bu topraklarda istihdam oluşturmak istiyoruz. Özellikle kadın istihdamına katkı sağlamak istiyoruz. Bu proje ile Söğüt'ümüzü daha da öne çıkarmak istiyoruz" dedi.

İmza töreni sonrası konuşan BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, "Söğüt Ertuğrul Gazi Birliği ile Söğüt Belediyesi ve belediyenin iştiraki olan Söğüt Alp Tekstil'in ortak yürüteceği "Söğüt Alp Kıyafetleri Dikim Atölyesi" proje imza töreni için burada bulunmaktayız. Bu Proje BEBKA tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında desteklenecek. 2 milyon lira olan proje bütçesinin 1,1 milyonluk kısmı Kalkınma Ajansımız tarafından karşılanacak. Proje kapsamında 200 kadın mesleki eğitim kurslarında, beceri kazandırılacak ve üretim sürecine adaptasyonları sağlanacak. Mesleki eğitimlerini tamamlamış 80 kadın KOSGEB'in İşbaşı Eğitim Programı ile istihdam edilecek. Projede kullanılacak ve şu an atıl durumda olan eski ipek fabrikası restore edilerek Söğüt Alp Kıyafetleri Dikim Atölyesi kurulacak. Böylece hem kültürel mirasımız canlanacak hem de bölge ekonomisine katkı sunan bir mekan ilçeye kazandırılacak" diye konuştu.

Genel Sekreter Durak, "Bu anlamda proje kadın istihdamı, turizm, ürün geliştirme ve pazar markalaşması açısından önem arz etmektedir. Ajansımızın desteği ile hayata geçecek olan "Söğüt Alp Kıyafetleri Dikim Atölyesi" projesinin bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

İmza töreni sonrası Bilecik Valisi Bilal Şentürk, BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak ile beraberindeki heyet ilçede incelemelerde bulundular. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı